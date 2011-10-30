-İsrail'de protestoya devam Tel Aviv (A.A) - 30.10.2011 - İsrail'de hayat pahalılığına karşı yürütülen sosyal protesto hareketi, yaklaşık 2 aylık aradan sonra sokaklara geri döndü. Başarılı olup olmayacağı konusunda farklı görüşler dile getirilen protestolarda, yine binlerce kişi sokaklara dökülmesine rağmen gösteriler en son rekorların kırıldığı 3 Eylül'e göre sönük kaldı. İsrail Kanal 2 Televizyonu'na göre, Tel Aviv'de 17 bin kişi hükümeti protesto etti. İsrail'de konut fiyatlarının yüksekliğini protestolarla başlayan ve giderek çığ gibi büyüyen gösteriler genelde hayat pahalılığını telin mitinglerine dönüşmüş ve en son 3 Eylül'de yapılan ve İsrail tarihinin en büyük gösterisi olarak nitelenen protestolarda, ülke genelinde yarım milyon dolayında insan hükümetin politikalarına karşı yürümüştü. Bu akşam başta Tel Aviv olmak üzere ülkenin kuzeyinden güneyine 8 ayrı yerde planlanan gösterilerin en büyüğü yine Tel Aviv'de yapıldı. Ülkenin güneyinde, Gazze Şeridi ile sınır bölgelerinde yaşanan gerginlik ise Ber Şeva'da yapılacak gösterinin iptal edilmesine neden oldu. Tel Aviv'de, "Sokaklara Dönüş" adı altında yapılan gösteride, Rothschild Caddesi'ndeki Habima Meydanı'ndan başlayarak yürüyüşe geçen 17 bini aşkın kişi, "Halk Sosyal Adalet İstiyor", "Sadaka değil sosyal adalet" sloganlarıyla Rabin Meydanı'nda toplandı. Meydandaki konuşmalarda, protesto hareketi liderleri "Güneyde yaşanan gerginlik, bizi sosyal adalet taleplerimizi değiştirmeye götürmemeli" diye konuştular. Gösteri öncesinde "Politikalarda bir değişiklik yapılmadığı takdirde durmayacağımızı sokaklara dökülerek ispatlamamız lazım" diyen protesto hareketi liderlerinden Stav Şapir, gösteride de Gazze Şeridi ile sınırdaki gerginliğe değindi ve "Gerçek savaş ise burada, toplumun geleceği için veriliyor" dedi. Göstericiler hükümetten ve parlamentodan 2012 yılı bütçesini değiştirip, halkla iş birliği içinde yeni bir sosyal bütçe hazırlanmasını da talep ediyorlar. Tel Aviv'deki yürüyüş sırasında 4 gösterici gözaltına aldı. Kudüs'te, İsrail Parlamentosu'na doğru yürüyüşe geçen 3 bin dolayındaki protestocu arasında yer alan Ulusal Öğrenci Derneği Başkanı ve yine protesto hareketi liderlerinden İtzik Şmueli, "İnsanlar burada kesin çözümlere erişene kadar protestoların hiçbir yere gitmediğini göstermek için toplandılar" dedi. Benzer gösteriler daha az katılımla Eylat, Modiin, Kiryat Şimona gibi il ve ilçelerde de yapıldı. Netanyahu hükümeti, gösterilerin yoğunlaşmasıyla sokaklara çıkanların taleplerini değerlendirmek üzere Trajtenberg Komisyonu adıyla bir heyet oluşturmuştu. Gösterilerin başlamasından önceki saatlerde, İsrail Başbakanlığı komisyonun önerileri doğrultusunda hükümetin vergi önlemleriyle ilgili bir planı görüşeceğini belirtti. Vergi önlemleri arasında 3 çocuklu aile reislerinin vergilerinde indirim yanı sıra özellikle enerji ürünlerinde fiyat indirimi sağlayacak, belli bir rakamın üzerindeki kazançlarda servet vergilerini yüzde 2 oranında artıracak, sermaye piyasasındaki kazançlardan alınan vergileri yükseltecek çeşitli düzenlemeler yer alıyor.