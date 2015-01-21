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Dünya

İsrail'de otobüste bıçaklı saldırı: 9 yaralı

İsrail Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü Micky Rosenfeld, saldırganın polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini belirtti

21 Ocak 2015 12:08

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, Filistinli olduğu açıklanan bir kişi, otobüsteki şoför dahil dokuz kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Polis tarafından bacağından vurulan saldırgan, hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İsrail Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü Micky Rosenfeld, Tel Aviv'de bir otobüse düzenlenen bıçaklı saldırıda yaralananlardan beşinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Saldırganın polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini belirten Rosenfeld yaptığı yazılı açıklamada, "Olayın bir terör saldırısı olduğundan şüphelenildiğini" belirtti.

Açıklamada ayrıca "Oldukça işlek olan Maariv Köprüsü yakınlarında gerçekleşen olay sonrası, muhtemel başka bir saldırının önlenmesi için geniş güvenlik önlemleri alındığı" belirtildi.

 

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