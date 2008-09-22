İsrail'de Olmert dönemi kapandı

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990 gün (33 ay) süren başbakanlığının ardından Ehud Olmert, dün akşam Şimon Peres'in makamına çıkarak istifasını resmen sundu.Kanal 2 Televizyonu, istifa haberini verirken, Olmert'in, istifa mektubu elinde Peres ile çekilmiş fotoğrafını yayınladı.Peres ise Olmert ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Olmert'in görevi devrediş biçimini çok takdir ettiğini söyledi ve başbakanlığı süresindeki hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini bildirdi.Peres, Olmert'in istifasını kabul ettikten sonra, yeni hükümeti kurması için bir parti liderini görevlendirmeden önce, 120 üyeli parlamentodaki 12 partinin yetkilileriyle istişarelerde bulunacak.Kadima partisinde Olmert'in yerini alan Tzipi Livni'nin yeni hükümeti kurma görevini üstlenmesi bekleniyor. Koalisyonu oluşturmak için 42 günlük yasal süresi bulunan Livni'nin, yeni parlamento çalışmalarının başlayacağı 27 Ekim'den önce kabinesini onaya sunmak istediği ifade ediliyor.İsrail polisi, "Kudüs Belediye Başkanı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı olduğu dönemlerdeki uygulamaları, usulsüz atamaları, bakanlığa bağlı kurumlarda ihalelerde kayırmalar, Kudüs'teki evini benzerlerinden ucuza, müteahhidine Kudüs Belediyesi'ndeki işlerinde bazı kolaylıklar sağlanması karşılığında aldığı iddiaları, seçim kampanyaları sırasında, Amerikalı Yahudi finansör Morriş Moşe Talansky'den 'zarf içinde' aldığı iddia edilen paralar ve Olmertlerin yurt dışına yaptığı bazı ziyaretleri de destekçilerine çifte faturalandırdığı" iddiaları nedeniyle aylardır Olmert hakkında soruşturma yürütüyordu.Polis, iddialar arasından Olmert'e seçim kampanyaları sırasında verildiği iddia edilen paralar ile yurtdışı seyahatlerinin çifte faturalandırması iddialarından suç duyurusu tavsiyesini yaptı Morris Moşe Talansky'nin 1997'den bu yana Olmert'e zarf içinde binlerce dolar aktardığı iddia ediliyor.Bu iddiaların, polis soruşturmaları sırasında belgelendirildiği de ifadeediliyor.Hukukçular ise hukuken bunun Başbakan'ın haklarında bir kısıtlamaya yol açmayacağını ve Başbakanlık görevini sürdürebileceği değerlendirmesinde bulunuyordu. İsrail Başbakanı Ehud Olmert ise, sorgulamaları sırasında, dava açılması halinde istifa edeceğini açıklamıştı.