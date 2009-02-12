İsrail'de 'Netanyahu liderliğinde koalisyon' sesleri

İsrail'de sandıktan somut bir sonuç çıkmadı. Kadima 28, Likud 27 sandalye elde etti. Şimon Peres’in, hükümet görevini daha güçlü bir koalisyon olasılığı olan Netanyahu’ya verebileceği konuşuluyor



İsrail’de önceki gün yapılan erken genel seçimlerde, Dışişleri Bakanı Tzipi Livni’nin merkezdeki

Kadima Partisi, eski Başbakan Binyamin Netanyahu’nun sağ kanattaki Likud Partisi’ni kıl payı

geçerken, iki aday da zaferini ilan etti.



Resmi olmayan sonuçlara göre, 120 sandalyeli İsrail Meclisi’nde (Knesset) Kadima 28, Likud 27 milletvekilliği kazandı.



Karar gelecek hafta



Aşırı sağcı Avigdor Lieberman’ın İsrail Evimiz Partisi ise, İşçi Partisi’ni geride bırakarak 15 milletvekilliğiyle üçüncü sırada yer aldı. Savunma Bakanı Ehud Barak’ın liderliğindeki İşçi Partisi 13, dinci Şas 11, Birleşmiş Tevrat Yahudiliği 5, Ulusal Birlik 4, Meretz 3, Habayit Hayehudi (Yahudi Evi) 3, Arap partilerden Ra’am Ta’al 4, Hadaş 4, Balad 3 milletvekilliği

aldı. Katılım oranı yüzde 65.2 olarak belirlenirken, kesin sonuçların askerlerin ve ülke dışındaki

İsrailli temsilcilerin de oylarının sayılmasıyla, 18 Şubat günü ilan edileceği açıklandı.



İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres de, hükümeti kurma görevini gelecek hafta vereceğini bildirdi.



Seçim sonuçlarının ortaya çıkmasının ardından, hem Livni hem de Netanyahu zafer ilan etti. Livni, taraftarlarına, “Halk Kadima’yı seçti” diyerek, kendisinin kuracağı hükümete katılması için

Netanyahu’ya çağrı yaptı. Netanyahu ise, “Likud’un liderliğindeki milli kamp, açık bir üstünlük

sağlamıştır. Yeni hükümeti benim kuracağımdan kuşkum yok” dedi.



Cumhurbaşkanının inisiyatifinde



İsrail’de cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini, seçimde en fazla oyu alan partiye değil,

parlamentoda çoğunluğu sağlama şansı daha yüksek olan partiye verebiliyor. Bu durumda Peres’in hükümeti kurma görevini Netanyahu’ya verebileceği belirtiliyor.



Netanyahu’nun, İsrail Evimiz, Şas, Birleşmiş Tevrat Yahudiliği, Yahudi Evi ve Ulusal Birlik

partileriyle koalisyon kurarak 65 milletvekilinin desteğini sağlayabileceği, Livni’ninse, İşçi

Partisi ve Meretz’in desteğiyle 44 sandalyede kalacağı öngörülüyor.



Aşırı sağ anahtar oldu



Seçimden üçüncü sırada çıkarak İsrail siyasetinde söz sahibi haline gelen aşırı sağcı İsrail Evimiz Partisi lideri Lieberman, seçimden önce Netanyahu ile koalisyon kurmayı tercih edeceğini söylemişti.



Ancak Tzipi Livni, dün başladığı koalisyon çalışmaları kapsamında ilk olarak Lieberman’ı ziyaret etti. Netanyahu da, Şas Partisi ile görüşmelerde bulundu.



İsrail basınında dün yer alan haber ve yorumlarda, seçimde en fazla oyu Livni’nin almasına rağmen hükümeti Netanyahu’nun kuracağı görüşü ağırlık kazandı. Bu arada uluslararası ajanslar, sağcı bir hükümet kurulması halinde, Ortadoğu barış görüşmelerinin havada asılı kalacağına dikkat çekti.



