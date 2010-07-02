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Dünya

İsrail'de Lieberman krizi

Ahmet Davutoğlu ile Binyamin Ben Eliezer'in görüşmesini televizyondan öğrenen Lieberman, İsrail'de kriz yarattı.

02 Temmuz 2010 03:00

T24- Türk Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile İsrail Sanayi ve Ticaret Bakanı Binyamin Ben Eliezer’in biraraya geldiği haberini televizyondan öğrenen İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, arkasından iş çevrilmesi nedeniyle köpürdü.



İsrail Dışişleri Bakanlığı, dün sabah saatlerinde resmi bir açıklama yayınlayarak, “Bu olay Başbakan ile Dışişleri Bakanı arasındaki güveni zayıflatmıştır” açıklamasında bulundu. İsrail Başbakanlığı’ysa buna, safdışı kalan Lieberman’ı daha da kızdıracak bir yanıt verdi: “Teknik nedenlerle haber veremedik.” Bu açıklamaların ardından İsrail Radyosu’nun canlı yayınına çıkarak içinde bulunduğu hükümeti sert bir dille eleştiren Lieberman, “Bu böyle devam edemez. Bir adım atılmadan önce çok iyi değerlendirme yapılması gereklidir” dedi.


Telefonlara çıkmadı


Lieberman, “İstifa edecek misiniz?” sorusuna, “Kimse bana gül bahçesi vaadetmemişti. Yaptığım şeyi yapıyor olmaktan mutluyum” diye yanıtladı. Haaretz Gazetesi’nin haberine göre Başbakan Binyamin Netanyahu’ysa, bunca olan bitenin ardından, gönlünü almak amacıyla Lieberman’ı aradı. Ancak İsrail Dışişleri Bakanı, biri Çarşamba gecesi biri de dün sabah olmak üzere iki arama yapan Netanyahu’nun telefonlarına çıkmadı

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