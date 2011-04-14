-İSRAİL'DE KÜÇÜK UÇAK DÜŞTÜ TEL AVİV (A.A) - 14.04.2011 - İsrail'in kuzeyindeki sahil kentlerinden Hayfa'da küçük bir uçağın arızalanarak düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Uçağın, kentteki Hava Kuvvetleri'ne ait üssün teknik okulunun yakınına düştüğü, okulun boş olmasının facianın daha büyümesini engellediği kaydedildi. Uçakta ölenlerin 65 yaşındaki bir uçuş eğitmeni ile 40 yaş civarındaki 3 öğrencisi olduğu belirlendi. Ölenlerin sivil olduğu ve üs mensuplarından olmadığı belirtildi. Uçak havalanır havalanmaz, eğitmenin kontrol kulesi ile bağlantı kurup arıza bildirdiği, ancak piste dönmeye çalışırken, uçağın düştüğü ifade edildi. Geçen ay da İsrail'in kuzeyinde, Herzliya'da benzer bir kazada 2 kişi hayatını kaybetmişti.