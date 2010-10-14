-İSRAİL'DE KIZIL ORDU İÇİN ANIT TEL AVİV (A.A) - 14.10.2010 - Sovyetler'in ünlü Kızıl Ordusu'nun, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin anısına İsrail'in Netanya kentinde bir anıt yapılacak. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ''anıtın Naziler'e karşı cesur bir şekilde karşı koyan, İkinci Dünya Savaşı'nın müttefik ülkelerce kazanılmasında belirleyici bir rol oynayan Rus halkına duyulan büyük minnettarlığın ifadesi olacağını'' söyledi. Netanyahu, Kızıl Ordu'da görev yapan gazilerin çoğunun halihazırda İsrail'de yaşadığını belirterek, ''Netanya sahillerini süsleyecek anıtın, onların katkı ve kahramanlıklarını da sembolize edeceğini'' dile getirdi. İsrail Başbakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, anıt yapımı konusunda, Başbakan Netanyahu'nun geçen Şubat ayında Rusya'ya yaptığı ziyaret sırasında, Rusya Devlet Başkanı Dimitry Medvedev ve Başbakanı Vladimir Putin ile görüşmelerinde mutabık kalındı. Anıt projesi için uluslararası çapta yarışmaya başvurulacak. Netanyahu ise projeleri değerlendirecek seçici kurulun üyelerini belirledi. 8 kişiden oluşan jürinin iki üyesi Ruslardan oluşurken, bunlardan birinin Rusya'nın İsrail Büyükelçisi, diğerinin de Rusya Kültür Bakanlığı temsilcisi olduğu bildirildi. Jüri üyeleri de bugün ilk toplantılarını yapıp, yarışmayla ilgili olarak hem İsrail hem de Rus medyasında duyurular yayımlanması kararını aldılar. Anıt projesi için tekliflerin önümüzdeki yıl Ocak ayının sonuna kadar teslim edilmesi öngörülüyor. Birinciyi de 20 bin dolarlık bir ödül bekliyor. Anıtın yapımını ise projenin finansmanına da katkıda bulunan Keren Hayesod adlı fon kuruluşu yapacak.