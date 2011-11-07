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Dünya

İsrail'de kamu kurumlarında kısmi grev TEL AVİV (A.A)

07 Kasım 2011 15:26

-İsrail'de kamu kurumlarında kısmi grev TEL AVİV (A.A) - 07.11.2011 - İsrail'de kamu kesiminde çalışan işçilerin sendika örgütü Histadrut'un, kamu iş yerlerinde taşeronlaşmaya karşı aldığı grev ilanına mahkemenin 4 saatlik uygulama izni vermesi üzerine, ülkede bugün saat 06.00 ile 10.00 arasında birçok sektörde grev yapıldı. İş Mahkemesi, Histadrut'un saat 06.00'da başlayacağını duyurduğu grev ilanını sınırlandırırken, Federasyon (Histadrut) ile Maliye Bakanlığından, bir süredir devam eden, ancak uzlaşmazlıkla sonuçlanan görüşmeleri de Perşembe günü öğle saatlerine kadar yoğun bir şekilde sürdürmelerini istedi. İsrail'in tek uluslararası havalimanı Ben-Gurion'da, şehirler arası ve şehir içi otobüs şirketlerinde, tren yollarında, bankalar, üniversiteler ve Tel Aviv borsasının yanı sıra Başbakanlık dahil bakanlıklarda 4 saat iş bırakıldı.

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