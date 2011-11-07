-İsrail'de internet siteleri normale döndü KUDÜS (A.A) - 07.11.2011 - İsrail devlet kurumlarına ait birçok internet sitesi dün meydana gelen kesintinin ardından bugün tekrar çalışmaya başladı. Maliye Bakanlığının sözcüsü, çöken tüm sitelerin bugün normale döndüğünü söyledi. Sözcü, internet sitelerindeki kesintinin teknik bir arızadan kaynaklandığını ve arızanın tamamen giderildiğini belirtti. Mossad ve Şin Bet gibi istihbarat kurumlarınınki de dahil olmak üzere, İsrail devlet kurumlarına ait birçok internet sitesi dün çökmüştü. İsrailli yetkililer, olayın teknik bir arızadan kaynaklandığı açıklamıştı. Ulaşılamayan siteler arasında pek çok devlet portalı, ordu ve bakanlık sitesi de bulunuyordu.