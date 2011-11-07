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Dünya

İsrail'de internet siteleri çöktü KUDÜS (A.A)

07 Kasım 2011 00:52

-İsrail'de internet siteleri çöktü KUDÜS (A.A) - 06.11.2011 - İsrail'de birçok devlet kurumuna ait internet sitesine ulaşılamıyor. İsrailli yetkililer, Mossad ve Şin Bet gibi istihbarat kurumlarınınki de dahil olmak üzere birçok internet sitesinin çökmesinin teknik bir arızadan kaynaklandığını bildirdi. Ulaşılamayan siteler arasında pek çok devlet portalı, ordu ve bakanlık sitesi de bulunuyor. İnternet sitelerindeki kesintinin Filistin yanlısı internet korsanlarının siber saldırılarından kaynaklandığı iddia edildi ancak İsrail hükümeti yaptığı açıklamada durumun "siber saldırı değil, sadece teknik bir arıza" olduğunu söyledi. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, uzmanların sorunu çözmek için çalıştığı belirtildi. Bilgisayar korsanları grubu Anonymous tarafından internete koyulduğu iddia edilen bir videoda, Gazze'ye yardım götüren gemilerin engellenmesi halinde İsrail hükümetine siber saldırı düzenleneceği tehdidi yer almıştı.

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