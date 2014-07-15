İsrail’de ilk ölüm



Gazze Şeridi’nden İsrail'e atılan füzeler sonucu bir İsrailli sivil hayatını kaybetti. Bir haftadan uzun süredir devam eden çatışmalarda İsrail ilk sivil kaybı verdi.

Hayatını kaybeden 38 yaşındaki adamın, İsrail ordusuna gıda sevkiyatı yaptığı belirtildi.

Hamas, Gazze sınırındaki bir bölgeye düşen kısa menzilli füzenin sorumluluğunu üstlendi.

Netanyahu'dan sert tepki

Öte yandan, Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları, Mısır tarafından gündeme getirilen ateşkes önerisini reddetmişti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bu karara sert tepki gösterdi. Operasyonların yoğunlaştırılacağını söyleyen Netanyahu, İsrail'in Hamas'ın ateşkes önerisini reddetmesine karşı büyük güç kullanacağını kaydetti.

Netanyahu, "Bu sorunun diplomatik açıdan çözülmesi tercih edilirdi. Mısır'ın ateşkes önerisini kabul ettiğimizde yapmaya çalıştığımız şey buydu. Ancak Hamas bize operasyonu yoğunlaştırmak ve genişletmekten başka tercih bırakmıyor” ifadelerini kullandı.

Steinmeier Filistin’de

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ise Filistin’e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Filistin lideri Mahmud Abbas ile görüşmesinin ardından Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki ile basın toplantısı düzenleyen Steinmeier, ülkesinin Filistin hükümeti aracılığıyla Gazze'ye yapılacak 500 bin euro miktarındaki yardım için çalışacağını söyledi.

Filistin Dışişleri Bakanı El Maliki de görüşmede Mısır'ın girişimini hayata geçirmek için ateşkes sağlamanın yolları ve atılması gereken adımların ele alındığını belirtti.

Gazze'deki insani duruma işaret eden El Maliki, halkın su, ilaç, elektrik ve korunma gibi ihtiyaçları olduğunu kaydetti. El Maliki, Gazze'nin yeniden imarı için uluslararası konferans çağrısında bulundu.