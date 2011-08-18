-İsrail'de iki otobüse silahlı saldırı TEL AVİV (A.A) - 18.08.2011 - İsrail'in güneyinde, Eylat kentine yaklaşık 28 kilometre uzaklıkta iki otobüse silahlı saldırı düzenlendi. Ordu radyosu, saldırılarda en az 14 kişinin yaralandığını duyurdu. Silahlı saldırıları kimin düzenlediği henüz kesinlik kazanmadı. Saldırılardan ilki, Eylat'ın yaklaşık 28 kilometre kadar kuzeyindeki anayolda seyir halindeki otobüse düzenlendi. Bu saldırıda biri ağır, 11 kişinin yaralandığı bildirildi. Otobüstekilerin, ateşin, otobüsün peşinden gelen bir araçtan açıldığını söyledikleri de ifade edildi. Hemen ardından ikinci bir otobüse benzer bir saldırının düzenlendiği duyuruldu. Bu saldırıda da en az 3 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Bu arada, Mısır sınırı yakınında İsrail askerlerinin bulunduğu alanda da bir bombanın patladığı kaydedildi. İsrail güvenlik güçleri, Eylat'ın girişlerini trafiğe kapatırken, bölgede barikatlar oluşturuldu. Saldırıları düzenlediklerinden kuşkulanılan 3 kişinin arandığı bildirildi. Savunma yetkilileri, saldırıların Mısır tarafından gelen bazı kişilerce düzenlendiğini tahmin ediyor. Mısır güvenlik güçlerinin de alarma geçirildiği kaydedildi.