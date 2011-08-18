-İsrail'de iki otobüse saldırıda 5 kişi öldü TEL AVİV (A.A) - 18.08.2011 - İsrail'in güneyinde iki otobüse yönelik silahlı saldırılarda ilk belirlemelere göre en az 5 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi. Otobüslerden birine düzenlenen saldırıda tanksavar roketi kullanıldığı, yaralılardan beşinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Yaralılar arasında askerler de bulunuyor. Öte yandan İsrail askerlerinin, saldırıyı düzenledikleri ifade edilen üç kişiyi öldürdüğü belirtiliyor. İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofer Gendelman, Twitter aracılığıyla, saldırıyı düzenleyen üç kişinin İsrail ordusunun özel kuvvetleri tarafından öldürüldüğünü duyurdu. Ancak bu üç kişinin, saldırıların tümünü düzenleyip düzenlemedikleri henüz bilinmiyor.