-İsrail'de Herkül heykeli bulundu TEL AVİV (A.A) - 16.08.2011 - İsrail'in kuzeyindeki arkeolojik kazılarda tarihi ikinci yüzyıla kadar uzanan mermer bir Herkül (Herakles) heykeli bulundu. İsrail Eski Eserler İdaresi'nin yaptığı açıklamaya göre heykel, Jezreel Vadisi'nde Horvat Tarbenet adlı yerdeki kazılarda ortaya çıkarıldı. Horvat Tarbenet, İsrail'in Afula kentinin yaklaşık 4 km kadar kuzeybatısında yer alıyor. Başı ve ayaklarından biri bulunmayan mermer heykel, çıplak Herkül'ü bir sopaya dayanmış bir halde, Neeman aslanının sarkan postu ile birlikte gösteriyor. İsrailli arkeolog Velid Atraş, heykeli ''nadir bir keşif'' olarak nitelendirdi ve pürüzsüz, beyaz bir mermerden yapılmış heykelin, muhtemelen bir Roma hamamına ait olan havuzun etrafındaki nişlerde dekorasyon süslemelerinden olduğunu belirtti. Mitolojiye göre, Tanrı Zeus (Roman mitolojisinde Jüpiter) ile ölümlü Alkmene'nin oğlu olan yarı tanrı, yarı insan Herkül, güç, cesaret ve insanüstü güçlerin sembolü. Tanrıça Hera'nın kışkırtmasıyla karısı ve çocuklarını öldüren Herkül'ün günahlarından arınması için Miken Kralı'nın hizmetine girerek, onun her isteğini yapması gerekmişti. Miken Kralının Herkül'e yüklediği işlere ''Herkül'ün 12 görevi'' adı verilirken, bu görevler arasında ilkini Nema adındaki bir vadide yaşayan ve dehşet saçan bir aslan olarak adlandırılan Nemean aslanını öldürmek oluşturuyordu. Herkül, Nemean aslanını öldürmüştü.