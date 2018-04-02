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Dünya

İsrail'de hayatını kaybeden Filistinli sayısı 18'e yükseldi

Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana bin 500'den fazla kişi yaralandı

02 Nisan 2018 16:03

1976’da, topraklarına el konmasını protesto eden 6 Filistinlinin İsrail güvenlik güçlerince öldürülmesinin yıl dönümü olan ‘Toprak Günü’nde yaşanan olaylarda 17 Filistinlinin hayatını kaybetmesinin ardından yaralı gençlerden birinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 18'e yükseldiği belirtildi.

NTV'de yer alan habere göre Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, geçen cuma günü düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılan ve karın bölgesinden yaralanan Faris er-Rakab (29) isimli Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Kudra, cuma gününden bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 18'e yükseldiğini kaydetti. Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılını anma kapsamında 30 Mart cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

Gösterilerin başladığı ilk günden beri 18 Filistinli öldü, bin 500’den fazlası yaralandı.

Filistinliler bu barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor. 

Toprak günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

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