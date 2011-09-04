-İsrail'de hayat pahalılığını protestoları TEL AVİV (A.A) - 04.09.2011 - İsrail'de hayat pahalılığını protesto edenler, ülke tarihinin en büyük sosyal amaçlı gösterisine imza attı. Caddelere parklara kurulan çadır kentlerle simgelenen ve 50 günü aşkın süredir kesintisiz devam eden protesto gösterilerinde Cumartesi gecesi ülke çapında 400-450 bin dolayında kişinin sokaklara döküldüğü bildirildi. Çadır kent hareketini organize edenlerin ''1 milyonluk yürüyüş'' hedefiyle yola çıktığı protestolar, Tel Aviv, Kudüs, Hayfa, Afula gibi büyük kentler başta olmak üzere, ülkenin kuzeyinden güneyine 20'ye yakın merkezde yapıldı. Gösterilerin en büyüğünün düzenlendiği Tel Aviv'de, en büyük meydanlardan ''Medina''yı dolduran kalabalık içinde pek çok gösterici, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu istifaya davet eden posterler yanı sıra Netanyahu'yu elinde puro ile resmeden afişler taşıdı. Meydanı ve meydana açılan ana caddeleri tümüyle dolduranlar İsrail Parlamentosu uyanıncaya kadar protestoların süreceğini bildiren sloganlar attı. Sık sık ''halk sosyal adalet İstiyor'', ''Sadaka değil, sosyal adalet istiyoruz'' sloganlarını tekrarladılar.. Meydanda kurulan stantta, protesto hareketinin öncülerinden, İsrail Ulusal Öğrenci Derneği Başkanı İtzik Şmueli, gösteriye katılanları ''Yeni İsrailliler'' diye tanımlayarak, ''Biz yeni İsraillileriz. Tek istediğimiz bu ülkede onurlu bir şekilde yaşamak. Bırakın da bu ülkede yaşayalım'' derken, Netanyahu'ya ''Bize gerçek çözümler getirene kadar bu protesto sürecek'' diye seslendi. Kurduğu çadırla, sosyal protesto hareketlerinin ilk kıvılcımını ateşleyen Dafni Leaf de ''İsrail toplumunun kırmızı çizgisine vardığını'' ve ''artık yeter'' dediğini belirtti. Leaf, gösterileri, ''Bu 2011 yazının bir umudu'' diye de tanımladı. Polis, Tel Aviv'deki gösteride büyük güvenlik önlemleri alırken, birçok yolu akşamın erken saatlerinde barikatlar kurarak kapattı. İki polis helikopteri meydanın üzerini turlarken, yine bir zeplinle gösteri havadan kameralarla denetlendi. Protesto liderleri, gösteriler öncesinde Tel Aviv'de Rothschild Caddesi'nde kurulan çadır kentin yarından itibaren kaldırılacağını ve bundan sonra kamuya açık konferanslar dışında, caddenin barınma alanı olarak kullanılmayacağını ilan ettiler. Protesto gösterisine saatler kala, İsrail muhalefetinin lideri, Kadima Partisi başkanı Tzipi Livni, Facebook'tan partililerine gösterilere katılma çağrısı yapmış ve protestocuların, İsrail'in ihtiyacı olan değişikliği getirdiğini belirtmişti. İsrail parlamentosunun Arap milletvekillerinden Ahmed Tibi'nin de partisi Ra'am Ta'al'ın destekçileri ile protesto gösterilerinde yer aldığı bildirildi. Tibi'nin ''Sosyal adalet, öncelik verilen konularda bir değişiklik yapmayı ve azınlıkla çoğunluk arasındaki uçurumu kapatmayı gerektirir'' dediği de kaydedildi. -Netanyahu: ''Mesaj alındı''- İsrail'in Kanal 10 televizyonu da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yardımcılarıyla birlikte gösterileri değerlendirdiğini belirtti ve Netanyahu'nun ''Mesaj alınmıştır'' deyip, gerekli düzenlemelerin yıl sonuna dek yapılacağını söylediğini kaydetti. Televizyon, yapılması beklenen düzenlemeler arasında dolaylı vergilerde indirim ve genç çiftlerin ev sahibi olmalarına katkı sağlanmasının yer aldığını kaydetti. Medya organları, polis tahminlerine dayanarak Tel Aviv'deki protesto gösterisine katılanların sayısını 300 binden fazla olarak belirtirken, Kudüs'te yapılan protestoya katılanların sayısı 40 bin, Hayfa'dakilerin sayısı da 30 bin kişi olarak tahmin edildi. -Dafni Leaf hedefte- Protesto hareketinin öncülerinden Dafni Leaf ise halihazırda bazı medya kuruluşlarının ve sağ örgütlerin hedefi haline gelmiş bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda, askerlik hizmetini yapmadığı ortaya çıkarılan Leaf, ayrıca ''aşırı solcu'' damgasını da yemişti. Leaf, askerliğini sara hastası olması nedeniyle yapmadığını savunurken, bazı sağ gruplar, 16 yıl önce, vicdani retçilerin bir dilekçesine imza attığını gündeme taşımışlardı.