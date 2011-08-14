-İsrail'de hayat pahalılığı protesto edildi KUDÜS (A.A9 - 13.08.2011 - İsrail'de art arda üç cumartesidir devam eden ülke çapında pahalılığı protesto mitinglerinin dördüncüsü bugün gerçekleşti. Yaklaşık 250 bin kişinin katıldığı ve İsrail tarihinin en büyük protestosu olarak nitelenen Tel Aviv'deki gösterinin aksine bu hafta ülke çapında düzenlenen mitinglerde toplam 70 bin kişinin yer aldığı ifade edildi. İsrail'in yoksul bölgelerine dikkat çekilen gösterilerin en büyüğü 25 bin kişinin katıldığı tahmin edilen Hayfa'da düzenlenen miting oldu. Bershaba'da düzenlenen mitinge müzisyenlerin de katıldığı, davulların çalındığı, ''İnsanlar sosyal adalet istiyor'' şeklinde sloganların atıldığı kaydedildi. Gösterilerin ilk defa bazı Arap kasabalarına da sıçradığı ifade edildi. İsrail'de yüksek ev fiyatlarını protesto etmek amacıyla düzenlenmeye başlayan mitingler, kısa sürede gıda fiyatları ile akaryakıt ve eğitim ücretlerinin yüksekliğini de içine alan diğer ekonomik konuları da içine aldı.