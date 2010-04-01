İsrail'de 'harem selamlık' uygulaması

T24-

İsrail'in en özgürlükçü ve eşitlikçi kentlerinden biri olarak bilinen Tel Aviv'de şehir konseyi başkanı Yael Dayan duruma tepki gösterdi. 322 numaralı otobüslerde izlenen bu uygulamanın kabul edilemez olduğunu söyleyen başkan yolcuları da bu otobüs hattını boykot etmeye çağırdı.



Onlarca genç de otobüs duraklarına döviz ve afişler asarak, otobüslerde kadınlar ile erkeklerin ayrı yerlere oturması uygulamasını protesto etti.





Ancak uygulamayı destekleyenler de var.



Durakta otobüs bekleyen Yisrael, "Yahudi kurallarına göre eğitilmiş herkes ayrımı talep ediyor. New York'ta bile karşı cinslerin alınmadığı otobüsler var." diyor.







Moshe Neiman isimli yolcu ise, bu otobüsle yolculuk edenlerin ayrımın gerekliliğine inandıklarını söylüyor.







"Burada hiçbir anlaşmazlık yok." diyor. "Çoğu ayrımın gerekçeleri olduğunu biliyor ve bunu anlıyorlar."







Moshe, yolcuların kurallara uymak istememeleri halinde ne olduğu sorusuna ise "Bazen yorucu bir süreç oluyor, ama sonunda mesajı alıyorlar." yanıtını veriyor.



Şehir konseyi başkanı Yael Dayan ise Tel Aviv'de kadınlar ile erkeklerin ayrı ayrı oturduğu bir otobüs hattının olduğunu duyduğunda şaşırdığını söylüyor.





"Bunun özel bir firmaya mı ait olup olmadığını ortaya çıkarmamız gerek. Ama her halükarda kabul edilemez bir durum." diyor ve ekliyor: "Yolcuları otobüs hattını boykot etmeye çağırıyorum. Koyu Ortodoks bile olsalar, kadınlar kamu alanında ayrımcılığa uğramanın ne anlama geldiğini bilmiyor olamaz. Otobüse binen çiftleri ne yapacağız? 'Evlilik cüzdanınızı gösterin yoksa yanyana oturamazsınız.' mı diyeceğiz?"





Konsey üyesi Meital Lahavi de "Eğer bu hattı işleten bir kamu kuruluşu ise Ulaştırma Bakanlığı'nın desteğiyle bu durum söz konusu oluyor demektir." diyor.





Lahavi konunun İsrail parlamentosu Knesset'te ele alınmasını ve ayrımcılık içeren hatların yasaklanmasını umduğunu söylüyor.