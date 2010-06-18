İsrail'de halk sokağa döküldü

T24

İsrail'in gündeminde Gazze ablukası dışında farklı bir tartışma konusu daha var.Aşırı dinci Ortodoks Yahudiler tepkili. Hem Telaviv hem de Kudüs'te yaklaşık 100 bin Ortodoks Yahudisi eylem yaptı.Gerilimin nedeni etnik. Aşkenazi kökenli aşırı dinci Yahudiler, kızlarının Sefardi kökenli ailelerin çocuklarıyla aynı okulda eğitim almasını istemiyor.Gerginliğin odağında Batı Şeria'daki Immanuel yerleşiminde bulunan Beit Yaakov Kız Okulu var.Okulun Sefardi öğrencileri Kuzey Afrika ya da Asya kökenli ailelerden geliyor.İsrail Yüksek Mahkemesi, Sefardi kızların Aşkenazilerle birlikte okuması yönünde karar verdi.Karara uymayarak çocuğunu okuldan alan Aşkenazi kökenli aşırı dinci ailelere de hapis cezası geldi.Çocuklarının karma sınıflarda eğitim görmesini istemeyen 40 kadar aşırı dinci velinin polise teslim olması isteniyor.Eylemciler bu ceza nedeniyle öfkeli.Aşırı dinciler ırkçılıkla suçlanıyor.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, taraflara sükunet çağrısı yaptı. Ülke "varoluşsal tehditler" ile karşı karşıyayken taraflar sorunlarını hukuk çerçevesinde çözsün dedi.