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Dünya

İsrail'de halk sokağa döküldü

İsrail mahkemesinin kararına karşı çıkan aşırı dinci Ortodoks Yahudiler sokaklarda eylem yaptı.

18 Haziran 2010 03:00

T24 - İsrail, farklı bir etnik gerilim yaşıyor. İsrail mahkemesinin kararına karşı çıkan aşırı dinci Ortodoks Yahudiler sokaklarda eylem yaptı. Aşkenazi kökenli aşırı dinciler kızlarının Sefardi kökenli Yahudilerle aynı okulda eğitim almalarına karşı.

Israeli police and border police officers (front) push back ultra-Orthodox Jews during a rally in Jerusalem June 17, 2010. Tens of thousands of ultra-Orthodox Jews protested in Israel on Thursday against the court order to desegregate a religious school and force Jewish girls of European and Middle Eastern descent to study together.

İsrail'in gündeminde Gazze ablukası dışında farklı bir tartışma konusu daha var.

Aşırı dinci Ortodoks Yahudiler tepkili. Hem Telaviv hem de Kudüs'te yaklaşık 100 bin Ortodoks Yahudisi eylem yaptı.

Gerilimin nedeni etnik. Aşkenazi kökenli aşırı dinci Yahudiler, kızlarının Sefardi kökenli ailelerin çocuklarıyla aynı okulda eğitim almasını istemiyor.

Gerginliğin odağında Batı Şeria'daki Immanuel yerleşiminde bulunan Beit Yaakov Kız Okulu var.

Okulun Sefardi öğrencileri Kuzey Afrika ya da Asya kökenli ailelerden geliyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Sefardi kızların Aşkenazilerle birlikte okuması yönünde karar verdi.

Karara uymayarak çocuğunu okuldan alan Aşkenazi kökenli aşırı dinci ailelere de hapis cezası geldi.

Çocuklarının karma sınıflarda eğitim görmesini istemeyen 40 kadar aşırı dinci velinin polise teslim olması isteniyor.

Eylemciler bu ceza nedeniyle öfkeli.

Aşırı dinciler ırkçılıkla suçlanıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, taraflara sükunet çağrısı yaptı. Ülke "varoluşsal tehditler" ile karşı karşıyayken taraflar sorunlarını hukuk çerçevesinde çözsün dedi.


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