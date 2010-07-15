-İSRAİL'DE GREENPEACE EYLEMCİLERİ GÖZALTINDA TEL AVİV (A.A) - 15.07.2010 - İsrail polisi, kömürle çalışan elektrik santrallerini protesto eden Greenpeace'in 8 eylemcisini, Hadera limanında kömür boşaltma platformuna "kömür öldürür" pankartı astıktan sonra gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 5'inin İsrail vatandaşı, 3'ünün ise yabancı uyruklu olduğu bildirildi. Ukrayna'dan kömür getiren Augusta adlı yük gemisi bu sabah limana yanaşırken, çevreci militanların, Greenpeace örgütüne ait "Rainbow Warrior'dan" (Gökkuşağı Savaşçısı) şişme botlarla ayrılarak eylemi gerçekleştirdiği belirtiliyor. İngilizce ve İbranice "kömür öldürür" yazılı pankartı asan Greenpeace eylemcileri, çalışanların ihbarı üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Çevre duyarlılığını yaptıkları eylemlerle artırmaya çalışan Greenpeace'in 3 eylemcisi, 9 Temmuz'da da, kömür taşıyan ve Güney Afrika'dan İsrail'e gelen bir yük gemisine tırmanarak Hadera'ya kömür boşaltmalarına engel olmuş, eylemlerinden hemen sonra gözaltına alınmışlardı. Greenpeace, Aşkelon'da kömüre dayalı ikinci bir enerji santralinin yapılmasını protesto ediyor.