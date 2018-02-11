İsrail'de gözaltına alınan akademisyen serbest bırakılışının ardından yurda döndü

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA) TEL AVİV Havalimanı\'nda İsrail polisi tarafından 15 Ocak\'ta gözaltına alınan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemil Tekeli, serbest bırakılmasının ardından yurda döndü. THY\'nin tarifeli seferiyle saat 11.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı\'na gelen Cemil Tekeli\'yi dış hatlar terminalinde eşi ve yakınları karşıladı. Pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yapan Tekeli, ilk olarak kendisini bekleyen eşine sarıldı. Tekeli\'yi bekleyen yakınları da havalimanında İsrail aleyhine sloganlar attı. Daha sonra Tekeli polis eşliğinde havalimanından ayrıldı.

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