-İsrail'de göçmenlere cezaları artırdı KUDÜS (A.A) - 10.01.2012 - İsrail parlamentosu, yasa dışı göçmenlere uygulanan cezaları artıran yasa tasarısını kabul etti. Yasaya göre, İsrail'e yasa dışı olarak giren göçmenlere mülkiyet suçu işlemeleri halinde ömür boyu hapis cezası bile verilebilecek, bu kişiler yargılanmaksızın üç yıl tutuklu kalabilecek. Yasayla, yasa dışı göçmenlere yardım edenlere 15 yıla kadar hapis cezası da verilebilecek. Ağır cezalarla Afrika'dan İsrail'e yasa dışı göçmen akınının durdurulmasının amaçlandığı belirtilirken, yeni yasa anayasaya aykırı olduğu ve insan haklarını ayaklar altına aldığı gerekçesiyle eleştiriliyor. İsrail hükümeti, 2006'dan beri İsrail'e 50 bin kadar Afrikalının girdiğini tahmin ediyor.