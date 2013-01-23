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Dünya

İsrail'deki genel seçimlerde oy verme işlemi tamamlandı

İsrail'de Merkez Seçim Kurulu, tüm seçim noktalarında sandıkların kapanmasıyla oyların sayımına geçildiğini bildirdi

23 Ocak 2013 01:05

İsrail'de yapılan genel seçimlerde, oy verme işlemi tamamlandı. Sandıktan çıkarılan oylar sayılıyor.

Merkez Seçim Kurulu, tüm seçim noktalarında sandıkların kapanmasıyla oyların sayımına geçildiğini bildirdi. Kurul'un nihai olmayan verilerine göre, 3 milyonun üzerinde İsrailli sandık başına giderek oy kullandı.Seçimlere Kudüs'te bulunan Arap seçmenler de büyük oranda ilgi gösterdi. Öğleden sonra Arap bölgesindeki Sahnin'de çok sayıda İsrail vatandaşı Arap seçmenin sandık başına giderek oy kullandığı görüldü.Başbakan Binyamin Netanyahu, Kudüs'te seçim sonuçlarını başbakanlık rezidansında izledi. Netanyahu'nun, sonuçların açıklanmaya başlamasıyla partisi Likud'un genel merkezine gideceği belirtildi. Seçin sonuçlarının, oy sayımının bu gece tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor

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