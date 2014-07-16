İsrail'de Gazze krizi; Netanyahu bakan yardımcısını kovdu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yönelik daha sert bir abluka uygulanması gerektiğini belirterek kendisini eleştiren Savunma Bakan Yardımcısı Danny Danon'u görevden aldı.

Başbakanlık Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hükümet sekretaryası, tüm bakanlar kurulu üyelerine Savunma Bakan Yardımcısı Danny Danon'un görevden alındığı bilgisini verdi" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun kararıyla ilgili şunları söylediği aktarıldı: "İsrail hükümeti ve ordusunun halkını korumak için terör organizasyonuna karşı kararlı adımlar attığı bir sırada, askeri operasyonun ortasında, ülkenin liderine karşı operasyon hakkında Savunma Bakan Yardımcısının keskin bir saldırısı olamaz. Savunma Bakan Yardımcısının açıklamaları sorumsuzcadır. Hamas terör örgütüne hükümete medya üzerinden saldırmasına araç olmak için hizmet etmektedir. Hükümetin inanç eksikliğini ifade eden, özellikle başbakanın kişiliği konusundaki onun bu sözleri doğrultusunda Savunma Bakanı Yardımcısının sorumluluk alarak istifası beklendi. Etmediği için yasanın 26. maddesi gereği bana verilen yetki uyarınca onu bu görevden almaya karar verdim."

'İyi ve kötüden başbakan sorumlu'

Danny Danon, medya organlarına yaptığı açıklamada, "Başbakan iyi ve kötüden sorumludur. Eğer operasyonun sonucu olumsuz olursa bu başarısızlığın sorumlusu başbakandır. Bu operasyon sanki sosyalist Meretz partisinin lideri Zehava Gal-On'un başbakanlığında bir operasyon gibi" diyerek hükümetin Gazze stratejisine eleştiriler getirip, bölgeye daha sert bir abluka uygulanmasını savunmuştu.

'Hamas bedelini ödeyecek'

Öte yandan Netanyahu, kameralar önünde yaptığı son açıklamada, süren operasyona yönelik şunları söyledi:

"Bu sabah kabineyi topladım. Mısır'ın ateşkes teklifine olumlu yanıt verdik. Hamas ve İslami Cihat ateşkesi kabul etmez saldırılarını sürdürürse İsrail ordusunun onlara karşı daha sert eyleme geçeceğini söyledim. Bugün öğleden sonra Hava Kuvvetleri pek çok terör hedefini Gazze'de bombaladı. Bu saldırı devam edecek.

Hamas, bu kampanyayı sürdürmeyi tercih etti ve bunun bedelini ödeyecek. İsrail'e kim saldırırsa İsrail onları vuracaktır. Ateşkes yoksa yanıtımız ateştir."