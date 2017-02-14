İsrail'de 'ezan yasağı' tasarısı onaylandı

İsrail parlamentosundaki yasama komisyonu, ezanın hoparlörlerden okunmasının yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısını onayladı. Yasağa uymayan camiler hakkında bin 200 dolara ulaşan cezalarının kesilebileceği belirtiliyor.

İsrail Parlamentosu'ndaki (Knesset) yasama komisyonunun, oylamaya sunmak üzere ezanın hoparlörlerden okunmasının yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısını onayladı.

Yeni Şafak'ın Yedioth Ahronoth gazetesinden referans verdiği haberine göre ezanın gece 23:00 ile sabah 07:00 saatleri arasında hoparlörlerden okunmasını yasaklamayı öngören yasa tasarısında, yasağa uymayan camiler hakkında bin 200 dolara ulaşan cezalarının kesilebileceği belirtiliyor.

İİT'den kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail’in ezanın belli saatlerde hoparlörle okunmasının yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısını onaylamasını kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan (İİT) yapılan yazılı açıklamada yasa tasarısının "İbadet özgürlüğü ve dini ayinlerin uygulanması hakkını içeren uluslararası sözleşmelere yönelik tehlikeli bir ihlal ve dünya Müslümanlarının duygularının tahrik edilmesi" anlamına geldiği söylendi.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, "Bu ırkçı politika ve kanunlar, Filistin halkına ve kutsal yerlere yönelik saldırganlığı somutlaştırır" ifadelerini kullandı.

Useymin, "aşırıcılığı besleyen ve dini bir çatışmanın fitilini ateşleme tehdidi bulunan bu saldırıların tehlikeli yankıları olabileceği" uyarısında bulunurken, uluslararası toplumu İsrail’ yaptığı öne sürülen ihlallerinin sonlandırılması için harekete geçmeye çağırdı.