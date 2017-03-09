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BBC Türkçe

İsrail'de ezan sesinin kısılmasını öngören tasarı ilk aşamayı geçti

Tasarının yasalaşması için üç kez onaylanması gerekiyor

09 Mart 2017 04:06

İsrail Parlamentosu Knesset, 'müezzin yasası' olarak bilinen ve camilerden okunan ezan sesinin kısılmasını öngören tasarıya ilk onayı verdi.

Az bir farkla iki farklı tasarının parlamentodan geçmesine Arap milletvekilleri tasarıyı yırtarak tepki gösterdi.

Tasarının bir haline göre, bütün inanç merkezlerine saat 23:00 ve 07:00 arasında hoparlör kullanması yasağı getiriliyor.

Diğer tasarıda ise gün boyunca yüksek sesle 'rahatsız edebileceği tahmin edilen' herhangi bir şekilde hoparlörün kullanılmasının yasaklanması yer alıyor.

Bir sonraki yasama sürecine kadar iki taslağın birbiriyle uyumlu hale getirilmesi istendi.

Tasarının yasalaşması için üç kez onaylanması gerekiyor.

taslağı destekleğini Kasım ayında duyurmuştu.

Netanyahu, yasa teklifi ile ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamada, "tüm çevrelerden gürültü konusunda şikayet alıyorum" ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun açıklamasına ve tasarıya Arap dünyasından sert tepkiler gelmişti.

İsrail Devleti'nin yaklaşık yüzde 17.5'ini Arap nüfus oluşturuyor.

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