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Dünya
Deutsche Welle

İsrail'de Etiyopya asıllı Yahudiler polisle çatıştı

İsrail'de polisin ırkçı uygulamalarını protesto eden Etiyopya asıllı Yahudilerin düzenlediği gösteriler üçüncü gününe girdi. Tel Aviv'de polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

04 Mayıs 2015 12:12


Etiyopya asıllı bir İsrail askerinin, polis tarafından dövülmesini gösteren bir video kaydının yayınlanması olayların patlak vermesine yol açmıştı.

Kudüs'te başlayan olaylar dün Tel Aviv'e de sıçradı. İsrail medyası gösteriye katılanların sayısını 10 bin dolayında bildirdi. Polis ise sayıyı 3 bin olarak verdi. Fransız Haber Ajansı (AFP), Etiyopya kökenli olmayan İsraillilerin de gösteriye katıldığını duyurdu.

Polis, taş atan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi. 46 polis ve 7 gösterici yaralandı.

Netanyahu devrede

Sükûnet çağrısında bulunan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "kötü muamele iddialarının inceleneceği" vaadinde bulundu. Netanyahu'nun bugün dayak yiyen askerle Etiyopyalı Yahudilerin temsilcisini başbakanlık konutunda kabul edeceği bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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