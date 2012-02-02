İsrail'de düşünce özgürlüğü var ve gazeteciler hapiste değil

T24-

Türkiye'yi Çin'e benzettiği için Başbakan tarafından sert dille eleştirilen Auster, Erdoğan'a yanıt gönderdi. Zarakolu'nu hatırlattı.



Hapisteki gazetecileri hatırlatarak Türkiye'yi protesto eden Paul Auster, kendisine sert tepki gösteren Başbakan Tayyip Erdoğan'a cevap verdi.



Başbakan Erdoğan, Auster'ın "En çok endişelendiğim ülke" diye tanımlamasına sert tepki göstermişti. Paul Auster, Başbakan'a Zarakolu'nu örnek göstererek yanıt verdi.



Milliyet’e yazılı açıklama gönderen Auster, İsrail'e gitmesini eleştiren Erdoğan'a bu ülkenin Türkiye'den daha özgür olduğu yönünde karşılık verdi.



Tutuklu yazar Zarakolu'nu örnek gösteren Auster yanıtında şu ifadelere yer verdi: "Başbakan İsrail’le ilgili ne düşünürse düşünsün, gerçek şu ki orada düşünce özgürlüğü var ve ne yazarlar ne de gazeteciler hapiste. Uluslararası PEN’den gelen rakamlara göre, Türkiye’de yaklaşık olarak 100 yazar hapiste. Davası dünyanın dört bir yanındaki PEN merkezleri tarafından yakından takip edilen Ragıp Zarakolu gibi bağımsız yayıncılardan bahsetmiyorum bile.



Bütün ülkeler kusurludur ve sayısız problemle sarılmıştır sayın Başbakan. Bu ülkelere sizin Türkiyeniz ve benim Amerikam da dahildir. Ama benim bu konuda değişmez görüşüm şudur: Ülkelerimizdeki, bütün ülkelerdeki yaşam şartlarını iyileştirmek için hapis korkusu ve sansür olmadan konuşma ve yayınlama özgürlüğü, bütün kadınlar ve bütün erkekler için kutsal bir haktır."





ÇİN VE TÜRKİYE PROTESTOSU





Paul Auster, Hürriyet’te yayımlanan röportajında şunları söylemişti: "Hapiste yatan yazar ve gazeteciler yüzünden Türkiye’ye gelmeyi reddediyorum! Kaç kişi oldu? 100’ü geçti mi? Biz demokratlar Bush’lardan kurtulduk. Bir savaş suçlusu olarak yargılanması gereken Cheney’den kurtulduk. Neler oluyor Türkiye’de! En çok endişelendiğim ülke. Demokrat yasaları olmayan ülkelere gitmiyorum davet alsam da. Aynı sebeple Çin’den gelen davetleri de geri çeviriyorum. Bu hükümetleri protesto ediyorum."



TENCERE KAPAK



Başbakan Erdoğan ise bu sözlere sert tepki göstererek dün şöyle konuşmuştu: "Geçenlerde yazar Paul Auster bir Türk gazetesine röportaj verdi. Türkiye’yi antidemokratik bulduğu için gelmiyormuş. Hapiste yatan gazeteciler yüzünden Türkiye'ye gelmiyorum. Çin’e de gitmiyorum. Aman! Biz sana çok muhtacız. Gelsen ne olur gelmesen ne olur. Türkiye irtifa mı kaybeder? Kılıçdaroğlu da sahip çıkıyor. ‘Onun gördüğünü bazıları görmüyor’ diyor. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş.



Bu yazar en son 2010'da İsrail'e gitmiş. Güya İsrail demokrat, laik, insan hak ve hürriyetlerinin sınırsız olduğu bir ülke. Sen ne cahil bir adamsın. İsrail tam bir din devleti. Gazze'de bombalar yağdıran bunlar değil mi?"





AUSTER KİMDİR?



Çağdaş Amerikan edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Paul Auster 1947 yılında New Jersey’de doğdu. Columbia Üniversitesi’nde İngiliz, Fransız ve İtalyan edebiyatı üzerine eğitim aldı. 2006’da İspanya’nın saygın edebiyat ödüllerinden Asturias Ödülü’ne değer bulunan yazarın ismi her yıl Nobel adayları arasında geçiyor. Savaş karşıtı duruşuyla dikkat çeken Auster’ın en son geçtiğimiz ocak ayında ABD'den önce Türkiye’de “Kış Günlüğü” adlı anı kitabı yayımlandı. Auster, Nazım Hikmet’i "20. yüzyıl Türk şiirinin en önemli şairi” olarak tanımlarken Atatürk’ün “olağanüstü bir devlet adamı, olağanüstü bir lider" olduğunu da söylemişti.