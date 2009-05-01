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Dünya

İsrail'de domuz gribi karantinası

01 Mayıs 2009 23:13

İsrail'de Meksika'dan dönen bir çift, domuz gribi şüphesiyle hastanede karantina altına alındı.

Tel Aviv'li 27 yaşında bir kadın ile 34 yaşındaki erkeğin, Meksiko'ya yaptıkları ziyaretten sonra, bugün öğleden sonra gribe yakalandıkları şüphesiyle İhilov hastanesine başvurdukları bildirildi. Çift karantina altına alırken, hastane, durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

İsrail Sağlık Bakanlığı ise aynı şüphe ile tedavi altında bulunan iki İsrailli'nin testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

İsrail'de, şimdiye kadar Meksika'dan dönenler veya hastalığın bulaştığından şüphelenilenlerden sadece ikisinde domuz gribi vakası kesinleşti.

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