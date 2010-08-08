İsrail'de de YAŞ krizi var

T24- Türkiye YAŞ krizini konuşurken, İsrail'de de askeri şura tartışması var. Ortaya çıkan bir belge, gündemi karıştırdı. Bir halkla ilişkiler şirketinin logosunu taşıyan belgeye göre, Genelkurmay koltuğuna oturmak isteyen General Galant, rakibine karşı karalama kampanyası yürütüyor. Mevcut Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi de hedefte. Halka ilişkiler şirketi ise, iddiaları yalanladı.





İsrail Genelkurmay Başkanı Aşkenazi'nin görev süresinin dolmasına altı ay var.



İsrail ordusuna komuta edecek ismi ve terfi edecek komutanları belirlemek için süreç başladı.





Savunma Bakanı Ehud Barak, yıldızının bir türlü barışmadığı Aşkenazinin yerine atanacak komutan için, IDF ve siyasiler arasında mekik dokuyor.



Belgede neler var?



İşte Tel Aviv'in "yüksek askeri şurası" öncesi, İsrail televizyonunun yayınladığı bir belge ortalığı karıştırdı.



Belgeye göre, koltuk için adı geçen General Galant, en güçlü rakibine karşı karalama kampanyası yürütüyor.



Planın hedefinde şimdiki Genelkurmay Başkanı Aşkenazi de var. İsrail'in Kanal 2 televizyonunun yayınladığı belge bir PR, yani halkla ilişkiler şirketinin logosunu taşıyor.



Belgede, Güney Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Yoav Galant'a Genelkurmay Başkanı olabilmesi için taktik veriliyor.



O taktiklerden biri, rakibi Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Benny Gantz ile şimdiki Genelkurmay Başkanı Aşkenazi'nin kamuoyuna "olumsuz profiller" olarak yansıtılması.



Bir diğeri de, Galant'ın rakibini İsrail iç istihbarat örgütü Şin Bet'in başına getirilmesini sağlamak, kendisine de Genelkurmay Başkanlığı yolunu açık tutmak.



Belge yalanlandı



Belgede logosu bulunan şirketin başkanı iddiayı yalanladı; "Belge kağıt parçası" dedi.



Tümgeneral Galant, askeri kariyerine Mavi Marmara baskınını yapan deniz komando birliği 'Şayetet 13'te başlamıştı.



Galant, İsrail ordusunun Gazze'den çekildiği 2005'te Şaron Hükümeti'nin askeri sekreteriydi. Savunma Bakanı Barak, kuvvet komutanlarıyla tek tek görüşüyor.



Kararı İsrail ordusunun komuta kademesini belirleyecek.



Netanyahu soruşturma istedi



Bu arada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Genelkurmay Başkanlığı için adı geçen generaller arasındaki anlaşmazlığın basına sızmasıyla ilgili soruşturma başlatılmasını istedi.



Netanyahu'nun sözcüsüne göre, Başbakan, iç kabinedeki bakanlara, Başsavcı Yehuda Weinstein'ın "genelkurmay başkanlığına atamayla ilgili olarak basında çıkan bilgileri inceleyeceğini" söyledi.



İsrail'de yayımlanan Yedioth Ahronoth gazetesi de olayla ilgili olarak "büyük utanç" yorumunu yaptı.



