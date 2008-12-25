İsrail'de cumhurbaşkanına bile zam yapılmayacak

İsrail'de üst düzey yetkililer de tüm dünyayı vuran ekonomik krizin etkilerinden nasibini alacak.



İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail parlamentosu Knesset, aralarında cumhurbaşkanının da bulunduğu üst düzey yetkililerin maaşlarına gelecek yıl zam yapılmamasına karar verdi.



Cumhurbaşkanı, İsrail Merkez Bankası Başkanı, Başbakan, tüm bakanlar ve milletvekillerinin maaşları artmayacak. Ayrıca emekli maaşı alan 450 eski üst düzey yetkili de maaşların dondurulması kararından etkilenecek.



Kararın, Maliye Komisyonu Başkanı Avuşay Braverman'ın tavsiyesiyle alındığı kaydedildi. Bu yetkililerin maaşlarına her yıl otomatik olarak yüzde 3-3,5 zam yapılıyordu. Aradaki farkın 2010'da ödenebileceği belirtiliyor.