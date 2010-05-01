İsrail'de bir Türk gözaltında

T24- İbrani Üniversitesi’nde İbranice eğitim aldığı belirtilen İzzet Şahin’in gözaltına alınma sebebi açıklanmadı.





Şahin’in, 4 gün önce, Batı Şerida’daki Filistin kentlerinden Beytüllahim’den çıkışında, askeri kontrol noktasında gözaltına alındığı bildirildi.





Halen Petah Tikva’daki cezaevinde olduğu öğrenilen Şahin’in gözaltına alındığını, Tel Aviv’deki Türkiye Büyükelçiliği de doğruladı. Elçilik yetkilileri, gözaltı gerekçesiyle ilgili kendilerine bir bilgi ulaşmadığını belirtti.





İzzet Şahin’in, 4 Mayısta mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.