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Dünya

İsrail'de bir köpeğe recm cezası verildi

İsrail'de dini bir mahkeme, 20 yıl önce hakimlerine hakaret eden avukatın reankarnesi olmakla suçladığı sokak köpeğine recm cezası verdi.

18 Haziran 2011 03:00

T24 - İsrail'de dini bir mahkeme, 20 yıl önce hakimlerine hakaret eden avukatın reankarnesi olmakla suçladığı sokak köpeğine recm cezası verdi. 

Köpeği taşlayarak öldürecekler
İnternetteki haber sitesi Ynet, büyük sokak köpeğinin birkaç hafta önce Kudüs'teki aşırı dinci mahalle Mea Şearim'de ekonomik uyuşmazlıkları ele alan dini mahkemenin salonuna girdiğini, hakimleri ve şikayetçileri korkuttuğunu, kovalanmasına rağmen binadan çıkmadığını yazdı.

Habere göre, hakimlerden biri, birden 20 yıl önce mahkemenin laik bir avukatın hakaretine uğradığını ve mahkemenin de şimdi hayatta olmayan bu avukata, köpek olarak yeniden dünyaya gelme bedduasında bulunduğunu hatırladı ve köpeği recm cezasına çarptırdı.

Köpeğin, cezayı infaz etmek için çağrılan çocukların elinden kaçtığı belirtilirken, bir hayvan hakları derneği de köpeğe ceza konusunda şikayette bulundu.

Yahudilikte bazı inanışlara göre, ruhlar başka bedenlerde yeniden hayat buluyor.



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