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Dünya

İsrail'de bir günde dört saldırı: 6 ölü

İsrail'de Mısır sınırı yakınlarında iki otobüse art arda ateş açılmasından dakikalar sonra Berşeba kentinde patlama yaşandı. En az 6 ölü var.

18 Ağustos 2011 03:00

T24 - İsrail'de Mısır sınırı yakınlarında iki otobüse art arda ateş açılmasından dakikalar sonra Berşeba kentinde patlama yaşandı. En az 6 ölü var.

 

İsrail bugün dört saldırıyla sarsıldı.


İsrail radyosu Mısır sınırı yakınlarında iki otobüse ateş açıldığını, İsrail güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çatışma çıktığını duyurdu.


Saldırılardan ilki, Eylat'ın yaklaşık 28 kilometre kadar kuzeyindeki anayolda seyir halindeki otobüse düzenlendi. Bu saldırıda biri ağır, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.


Otobüstekilerin, ateşin, otobüsün peşinden gelen bir araçtan açıldığını söyledikleri de ifade edildi.


Hemen ardından ikinci bir otobüse benzer bir saldırının düzenlendiği duyuruldu.


Mısır sınırı yakınında İsrail askerlerinin bulunduğu alanda da bir bombanın patladığı kaydedildi. İsrail ordu sözcüsü, patlamada askerlerin hedef alındığını, ölüler olduğunu açıkladı.


Saldırılarda en az 6 kişi hayatını kaybetti.


İsrail güvenlik güçleri, Eylat'ın girişlerini trafiğe kapatırken, bölgede barikatlar oluşturuldu. Saldırıları düzenlediklerinden kuşkulanılan 3 kişinin arandığı bildirildi.


Mısır istihbarat kaynakları Mübarek dönemi sonrası militan gruplarının güvenlik boşluğundan istifade ederek Sina yarımadasına yerleşmeye başladıklarını belirtiyor.


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