İsrail'de bile 'Yeter' sesleri yükseliyor

İsrail'in binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan saldırılarına bugüne kadar destek veren İsrail basını da “Artık yeter” demeye başladı.



Ülkenin en etkili gazetesi kabul edilen Haaretz dün yayınlanan başyazısında “Bu operasyona bir an önce son verilmeli” çağrısında bulundu. Sert bir tonda kaleme alınan yazıda şu ifadeler kullanıldı:



“Hamas’ın askeri birimleri çökertildi, liderleri öldürüldü. Aynı zamanda yüzlerce sivil öldü ya da yaralandı. Gazze’nin altyapısı çöktü. Ordu üç haftadır Gazzelilerin çektiği acıları görmezden geliyor. Uluslararası hukuka göre, buradaki 1.5 milyon insanın hayatından İsrail sorumlu. Gazzeli çocukların yüreğine korku ve öfke yayıyoruz. Bu çocuklar gelecekte İsrail’in yan yana yaşamak zorunda olduğu komşuları olacak. Sınır kapılarının açılması ve yardımların geçişlerine izin verilmesi İsrail’in güvenliğini tehlikeye düşürmez. Zaten ekonomik tedbirlerin ve ambargonun bir işe yaramadığını gördük. Yoksa böyle bir operasyona ihtiyaç kalmazdı. Sonuçları ne olursa olsun bu operasyona bir an önce son verilmeli.”





Sinagogda Gazze duası



Artan Yahudi karşıtlığından yakınan Türk Musevi Cemaati Başkanı Silvio Ovadya da, geçen cumartesi tüm sinagoglarda Gazze’de ölenler için dua edildiğini söyledi. Ovadya, "Olaylardan derin üzüntü duymaktayız. Geçtiğimiz cumartesi günü Türkiye’deki tüm sinagoglarda, Ortadoğu’da barışın sağlanması için; ayrıca tüm ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen özel bir dua okundu" dedi.

