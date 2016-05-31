İsrail'de aşırı sağcı Lieberman hükümette

İsrail parlamentosu Knesset'te dün yapılan oylamada, aşırı sağcı Evimiz İsrail Partisi

lideri Lieberman'ın Savunma Bakanlığı için 120 milletvekilinden 55'i kabul oyu verdi,

43 milletvekili ret oyu kullandı.

Bir milletvekili çekimser kalırken, 21 milletvekili de oylamaya katılmadı. Lieberman,

Savunma Bakanlığı'nın onaylanmasının ardından yemin ederek görevine başladı.

Arap karşıtı bir politika izleyen Lieberman'ın kabinede Savunma Bakanı olarak yer

alması, İsrail - Filistin çatışmasının şiddetlenebileceği gerekçesi ile hem İsrail'de hem

de uluslararası toplumda endişe ile karşılanıyor.

Netanyahu'dan açıklama

Yemin töreninin ardından bir açıklama yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu,

barış çabalarına bağlı kalacağını belirterek Arap ülkelerinin barış girişiminin olumlu

unsurlar içerdiğini ifade etti.

Bu girişimin Filistinliler'le sürdürülen yapıcı müzakerelere katkı sağlayabileceğini ifade

eden Netanyahu, 2002'den beri bölgede dramatik değişimler yaşandığını ve bunları

yansıtacak değişiklerle ilgili görüşmelere hazır olduklarını belirtti. Netanyahu hedefin

iki devletli çözüm olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan'ın öncülüğünü yaptığı 2002 tarihli barış girişimi, Batı Şeria ve

Gazze'de bir Filistin devletinin kurulması karşılığında Arap ülkelerinin İsrail'i resmen

tanımasını öngörüyor. Barış koşulları arasında İsrail askerlerinin çekilmesi ve Filistinli

mültecilere geri dönüş hakkı tanınması da var.