İsrail'de aşırı sağcı Lieberman hükümette

İsrail parlamentosu Knesset'te dün yapılan oylamada, aşırı sağcı Evimiz İsrail Partisi
lideri Lieberman'ın Savunma Bakanlığı için 120 milletvekilinden 55'i kabul oyu verdi,
43 milletvekili ret oyu kullandı.
Bir milletvekili çekimser kalırken, 21 milletvekili de oylamaya katılmadı. Lieberman,
Savunma Bakanlığı'nın onaylanmasının ardından yemin ederek görevine başladı.
Arap karşıtı bir politika izleyen Lieberman'ın kabinede Savunma Bakanı olarak yer
alması, İsrail - Filistin çatışmasının şiddetlenebileceği gerekçesi ile hem İsrail'de hem
de uluslararası toplumda endişe ile karşılanıyor.
Netanyahu'dan açıklama
Yemin töreninin ardından bir açıklama yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu,
barış çabalarına bağlı kalacağını belirterek Arap ülkelerinin barış girişiminin olumlu
unsurlar içerdiğini ifade etti.
Bu girişimin Filistinliler'le sürdürülen yapıcı müzakerelere katkı sağlayabileceğini ifade
eden Netanyahu, 2002'den beri bölgede dramatik değişimler yaşandığını ve bunları
yansıtacak değişiklerle ilgili görüşmelere hazır olduklarını belirtti. Netanyahu hedefin
iki devletli çözüm olduğunu vurguladı.
Suudi Arabistan'ın öncülüğünü yaptığı 2002 tarihli barış girişimi, Batı Şeria ve
Gazze'de bir Filistin devletinin kurulması karşılığında Arap ülkelerinin İsrail'i resmen
tanımasını öngörüyor. Barış koşulları arasında İsrail askerlerinin çekilmesi ve Filistinli
mültecilere geri dönüş hakkı tanınması da var.