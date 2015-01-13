İsrail'de aşırı muhafazakâr gazeteden kadın liderlere sansür

İsrail'de Haredi Yahudilere hitap eden Hamevasser gazetesi, Fransa'nın başkenti Paris'teki birlik yürüyüşüyle ilgili haberinde ilginç bir sansüre başvurdu.

Hürriyet’teki habere göre, Hamevasser gazetesi, aralarında Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda liderin kol kola yürürken görüldüğü efsanevi fotoğrafı manşetten kullandı; ancak fotoğrafta yer alan kadın siyasetçileri bu kareden sildi.

Fotoğrafın orijinalinde yer alan Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun, gazetenin kullandığı görselde olmadığı görüldü.

Haredi Yahudiliğine göre; kadınların temsili, cinsel çağrışımlar yaptığı için günah kabul ediliyor.



