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Dünya

İsrail'de ABD Büyükelçiliği'ne saldırı; 1 koruma yaralı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıda bir koruma yaralandı

20 Kasım 2012 13:30

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de ABD Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlendi. Saldırıda bir koruma yaralandı.
 
ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Gazze saldırısını durdurmak için "ateşkes" görüşmelerinde bulunmak amacıyla İsrail'e doğru hareket ederken, Tel Aviv'de ABD Büyükelçiliği'ne bir saldırı düzenlendi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıda bir korumanın yaralandığı belirtildi.

İsrail radyosu, ABD Büyükelçiliği'nin içerisinde silah sesleri duyulduğunu duyurdu.

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