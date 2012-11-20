İsrail'de ABD Büyükelçiliği'ne saldırı; 1 koruma yaralı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de ABD Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlendi. Saldırıda bir koruma yaralandı.



ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Gazze saldırısını durdurmak için "ateşkes" görüşmelerinde bulunmak amacıyla İsrail'e doğru hareket ederken, Tel Aviv'de ABD Büyükelçiliği'ne bir saldırı düzenlendi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıda bir korumanın yaralandığı belirtildi.

İsrail radyosu, ABD Büyükelçiliği'nin içerisinde silah sesleri duyulduğunu duyurdu.