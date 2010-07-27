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Dünya

İSRAİL'DE 3800 YILLIK ÇİVİ YAZILI BELGE TEL AVİV (A.A)

27 Temmuz 2010 16:29

-İSRAİL'DE 3800 YILLIK ÇİVİ YAZILI BELGE TEL AVİV (A.A) - 27.07.2010 - İsrail'de, ünlü Hammurabi kanunlarını andıran, yaklaşık 3800 yıllık çivi yazılı belge bulundu. Kudüs'teki İbrani Üniversitesi'nden verilen bilgiye göre, İsrail'in kuzeyinde Hazor'da yapılan kazılarda ortaya çıkarılan belge, MÖ 18-17. yüzyıllarda Bronz Çağının ortalarında, Akat çivi yazısıyla yazılmış. Tabletin bulunan parçaları üzerindeki yazılar, köleler ile efendileri arasındaki kuralları içeriyor. Bu haliyle belgenin MÖ 18. yüzyılda Babil Kralı Hammurabi'nin kanunlarının yazılı olduğu ve yaklaşık 100 yıl önce bugünkü İran topraklarında ortaya çıkarılan kil tabletle benzerlikler taşıdığı da vurgulandı. Hammurabi kanunları, insanlık tarihinin bilinen ilk yazılı kurallarını oluşturuyor. Hazor tabletinde öngörülen cezaların da Eski Ahit'tekiler gibi "dişe diş" felsefesini yansıttığı kaydedildi.

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