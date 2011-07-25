-İSRAİL'DE "ÖZÜR" TARTIŞMASI SÜRÜYOR TEL AVİV (A.A) - 25.07.2011 - Mavi Marmara gemisine İsrail'in 31 Mayıs'ta düzenlediği baskın ve operasyonda 9 Türk'ün ölmesinden sonra İsrail kabinesinde, Türkiye'den özür dilenmesi konusundaki görüş ayrılıkları devam ederken, özür dilenmesi gerektiğine ilişkin görüş belirtenler arasına eski İşçi Partili yeni "Bağımsızlık" grubu bakanlarından Matan Vilnai de katıldı. Vilnai, Ben-Gurion yakınlarında düzenlenen ve füze savunmasıyla ilgili uluslararası bir konferansta yaptığı konuşmada, özür dilenmesine karşı direnen Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'a yüklendi. Sivil Savunma Bakanı Vilnai, Lieberman'ın, geçen günlerde özür dilenmesinin İsrail'i aşağılayıp, ulusal gurura darbe olacağı yolundaki sözlerine atıfta bulunarak, "Türkiye'yle kriz konusunda ulusal gururdan dem vuranların, Ortadoğu'daki stratejik gerçekliği anlamadığını" ifade etti. Vilnai, "İsrail'in Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmasında büyük çıkarı var. Ne yazık ki bizim dışişleri bakanımız bunu anlamıyor. Savaşmamız gerekirse savaşırız, Gazze'ye bir geminin durdurulması gerektiğinde bunu durdururuz, ancak bazen birilerinin de konuşmalar yapması gereklidir" dedi. İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak ile İstihbarat ve Atom Enerjisinden Sorumlu Bakan Dan Meridor, özellikle Mavi Marmara operasyonuna katılan subay ve askerlerin ileride uluslararası çapta hukuki davalarla karşı karşıya kalmamaları için, Türkiye'den özür dilenmesinden yana görüş belirtmişlerdi. İsrail ordusunun da aynı görüşü paylaştığı dile getirilmiş, İsrail Başsavcısı Yehuda Weinstein'ın da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya aynı yönde tavsiyede bulunduğu, bu bir özür yayımlanması anlamına bile gelse Türkiye ile bir uzlaşmaya varılmasını telkin ettiği belirtilmişti. Son bilgiler, bu telkinler doğrultusunda Netanyahu'nun da özür dilemekten yana tutum takındığını gösterse de Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman ile Netanyahu'nun Likud partisinden, Stratejik Meselelerle ilgili bakan, eski Genelkurmay Başkanı Moşe Ya'alon özür dilenmesine karşı çıkışlarını sürdürüyor. İsrail koalisyonunun diğer ortağı, aşırı dinci Şas partisinden ise şimdiye kadar bu konuda herhangi bir yorum ve açıklama gelmediği dikkati çekiyor. -"SEKİZLER" TOPLANTISI YAPILMADI- Netanyanu'nun, "Sekizler" olarak bilenen iç güvenlik kabinesini özür konusunda müzakerelerde bulunmak üzere dün toplantıya çağırması bekleniyordu, ancak bu toplantı yapılmadı ve ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor. İsrail ve Türkiye arasındaki uzlaşma görüşmelerine devam edilmesini sağlamak amacıyla Mavi Marmara'ya ilişkin Palmer raporunun yayımlanmasının 20 Ağustos'a ertelendiği bilgisi de gelmişti. Palmer raporunun yayımlanmasıyla ilgili ertelemenin İsrail tarafının talebi üzerine geldiği de İsrail basınında yer aldı. Ancak "Sekizler" kabine toplantısındaki ertelemenin neden kaynaklandığı konusunda bilgi verilmedi.