İsrail'de 250 bin kişi sokağa döküldü

T24 - İsrail'de 250 binden fazla kişi, hayat pahalılığını protesto etmek için bu akşam ülkenin büyük kentlerinde sokaklara döküldü.







Tel Aviv'de çoğu orta gelir grubundan binlerce gösterici, ellerinde bayraklarla ve davullar çalarak, caddelerde yürüdü ve "Halk için sosyal adalet" ve "devrim" sloganları attı.



Bazı göstericiler ellerinde, "Kazançlardan önce halk", "Kira, bir lüks değildir", "İsrail çok pahalı" ve "İşçi sınıfının kahramanları" yazılı pankartlar taşıdı.



Kudüs'te de göstericiler İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konutunun önünde toplandı.



İsrail hükümetinin açıkladığı reformların, halkın üzerinde gerçek bir etkisi olmayacağını savunan göstericilerin liderlerinden Stav Şafir, "Başbakan bize hiçbir şey söylemedi. Protestoyu sürdüreceğiz, çözümler istiyoruz, hükümetin halkla çalışmaya gerçekten istekli olmasını ve taleplerimize cevap vermesini istiyoruz, o zamana kadar burada olacağız" dedi.



Kudüs'teki göstericiler arasındaki 26 yaşındaki öğrenci ve barmen Ehud Rotem, "Bu ülkede yaşamak zor, askere gidiyoruz, çalışıyoruz ve yüksek vergiler ödüyoruz ve hala bir ayı mali açıdan tamamlamak için yeterince kazanmıyoruz" diye konuştu.



Büyükanne olan İsrailli gösterici Betty Eppel, "Çok fazla işsizlik olmadığı doğru ancak maaşlar çok düşük" derken bir diğer protestocu Moşe Levy eşiyle birlikte ayda yaklaşık 9 bin dolar kazandıklarını ancak yine de ayın sonunda borçta olduklarını söyledi.



Polis sözcüsü Micky Rosenfeld, 2 saat süren protesto gösterisine katılanların sayısını 250 bin olarak açıklarken İsrail basınında da Tel Aviv ve Kudüs'te sokaklarda oluşan insan sellerinin görüntülerine yer verildi.



Geçen ay Tel Aviv'in lüks bir semtinde emlak fiyatlarını protesto etmek için kurulan birkaç çadırla başlayan gösteriler, İsrail hükümetinin içeride yaşadığı en büyük zorluk haline dönüştü.



İsrail Başbakanı Netanyahu, gösterilerin ardından inşaat izni ve vergi indirimi dahil olmak üzere bir dizi bürokratik reform açıklamıştı.



İsrail, gelişmiş dünyada gelir düzeyleri arasındaki farkın en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede son aylarda ev, gıda ve yakıt fiyatları arttı.



Bir İsraillinin ortalama maaşı ayda 2 bin 500 dolar civarında ancak öğretmenler ve sosyal yardım uzmanları ayda 2 bin doların altında kazanıyor.



Kudüs'ün merkezinde 3 odalı bir apartman dairesinin aylık kirası bin 500 doları bulabiliyor, Tel Aviv'de ise bu rakam daha yüksek seviyelere ulaşıyor.



Tel Aviv ve Kudüs gibi şehirlerin merkezinde orta gelir grubunun yaşadığı semtlerde 100 metrekare bir ev, 600 bin dolardan satılabiliyor.





