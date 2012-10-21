İsrail’de 10 bin askerlik tatbikat

ABD ve İsrail, üç hafta sürecek ortak bir tatbikat gerçekleştiriyor. Füze sistemlerinin test edileceği tatbikata 3 bini ABD askeri, toplam 10 bin asker katılıyor.



ABD ve İsrail'in füze kalkanı sistemlerini test edecekleri askeri tatbikat, bugün İsrail'de başlıyor.

Tatbikatta, İsrail'in hava savunma sistemlerinin tek komuta merkezinden idare ve kontrolünün yapılması test edilecek.

Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre; tatbikata 3 bini ABD piyadesi olmak üzere, 10 bin asker katılacak.

Üç hafta sürecek tatbikatta İsrail'in sahip olduğu Arrow 2 anti balistik füzeleri, Davud Sapanı (Davi Sling) adını verdiği orta menzil füzeleri ile Demir Kubbe (Iron Dome) adını verdiği kısa menzilli füzeleri olası bir saldırıya karşı denenecek.

İsrail'in sahip olduğu füzelerin menzilleri 40-400 kilometre arasında değişiyor. Anti balistik Arrow 2 füzeleri 200 kilometre ve üzeri menzile sahipken, Davud Sapanı füzeleri orta düzeyde 70-200 kilometre arası menzile sahip. Demir Kubbe füze sistemi ise 40-70 kilometre arası menzile sahip kısa menzilli füzeler.

Bu füze sistemi, İsrail'in halihazırda güneyden gelen Hamas'ın kullandığı Kassam füzeleri ile kuzeyden Hizbullah tarafından zaman zaman atılan kısa menzilli füzelere karşı geliştirdiği etkin savunma sistemi.



ABD'den Patriot füzeleri de getirildi



Tatbikatta ABD'nin sahip olduğu AEGIS adını verdiği Patriot füze savunma sistemi de kullanılacak. Bu füzeler, tatbikatta denizde gemi üzerinden denenecek.

Patriotlar özellikle Birinci Körfez Savaşı’ndan beri halen Amerika'nın en gözde füze savunma sistemi.

İsrail'in düzenlenmesi için Amerikan hükümetine uzun zamandır baskı yaptığı tatbikatı Obama hükümeti bir yıldır sürekli erteliyordu.

İsrail'in tatbikata 5 bin Amerikan askerinin katılması yönündeki talebinin yine Obama hükümeti tarafından 3 binle sınırlandırılmasının, İsrail tarafında memnuniyetsizlikle karşılandığı diplomatik çevrelerden sızan haberler arasında.

Tatbikat bölge ülkelerinin yanı sıra batılı ülkelerce de yakından izleniyor.