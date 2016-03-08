İsrail'de 1 Amerikalı turist öldürüldü

İsrail polisinin verdiği bilgilere göre, 1 Amerikalı turistin hayatını kaybettiği bıçaklı
saldırıda 9 kişi de yaralandı. Sağlık görevlileri, yaralılardan dördünün durumunun ağır
olduğunu açıkladı.
Saldırganın Tel Aviv'de yaşayan bir Filistinli olduğu bildirildi. Tel Aviv Belediye
Başkanı Ron Huldai, Ordu Radyosu'na yaptığı açıklamada saldırganın polis
tarafından vurulduğunu söyledi. Saldırının, kentin turistlerin uğrak yeri olan sahil
bölgesinde meydana geldiği ifade edildi.
İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'le görüşmek için İsrail'e gelen ABD Başkan
Yardımcısı Jo Biden'ın da saldırının meydana geldiği yerden birkaç kilometre uzakta
olduğuna dikkat çekildi.