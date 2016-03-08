İsrail'de 1 Amerikalı turist öldürüldü

İsrail polisinin verdiği bilgilere göre, 1 Amerikalı turistin hayatını kaybettiği bıçaklı

saldırıda 9 kişi de yaralandı. Sağlık görevlileri, yaralılardan dördünün durumunun ağır

olduğunu açıkladı.

Saldırganın Tel Aviv'de yaşayan bir Filistinli olduğu bildirildi. Tel Aviv Belediye

Başkanı Ron Huldai, Ordu Radyosu'na yaptığı açıklamada saldırganın polis

tarafından vurulduğunu söyledi. Saldırının, kentin turistlerin uğrak yeri olan sahil

bölgesinde meydana geldiği ifade edildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'le görüşmek için İsrail'e gelen ABD Başkan

Yardımcısı Jo Biden'ın da saldırının meydana geldiği yerden birkaç kilometre uzakta

olduğuna dikkat çekildi.