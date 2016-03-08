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Dünya
Deutsche Welle

İsrail'de 1 Amerikalı turist öldürüldü

İsrail'in Tel Aviv kentinde 1 Amerikalı turistin uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırganın Filistinli olduğu açıklandı.

08 Mart 2016 23:44

İsrail polisinin verdiği bilgilere göre, 1 Amerikalı turistin hayatını kaybettiği bıçaklı
saldırıda 9 kişi de yaralandı. Sağlık görevlileri, yaralılardan dördünün durumunun ağır
olduğunu açıkladı.

Saldırganın Tel Aviv'de yaşayan bir Filistinli olduğu bildirildi. Tel Aviv Belediye
Başkanı Ron Huldai, Ordu Radyosu'na yaptığı açıklamada saldırganın polis
tarafından vurulduğunu söyledi. Saldırının, kentin turistlerin uğrak yeri olan sahil
bölgesinde meydana geldiği ifade edildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'le görüşmek için İsrail'e gelen ABD Başkan
Yardımcısı Jo Biden'ın da saldırının meydana geldiği yerden birkaç kilometre uzakta
olduğuna dikkat çekildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Tel AvivAmerikalıFilistinliAviv Belediye BaşkanıRon Huldai Ordu RadyosuCumhurbaşkanıPeresABD Başkan Yardımcısı BidenDeutsche Welle Türkçe Reuters/DW BÖ/ÇA

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