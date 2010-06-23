İsrail yörüngeye casus uydu gönderdi

T24- İsrail Savunma Bakanlığı, Tel Aviv'in güneyindeki sahil kesiminde bulunan Palmachim hava üssünden akşam geç saatlerde ''Ofek 9'' adı verilen yeni bir askeri casus uydunun fırlatıldığını duyurdu.



Uyduda yüksek çözünürlüklü kamera bulunduğu ve daha önce benzeri amaçla fırlatılan 'Ofek' serisinden iki uyduyla birlikte kullanılacağı bildirildi.

ANA HEDEFLERDEN BİRİ İRAN'IN PROGRAMI



Adının açıklanmasını istemeyen yetkililer, yeni uydunun kontrolünün devam ettiğini, birlikte kullanılacak üç uydunun İsrail için hassas olan bölgeleri kapsayacağını söyledi.



İsrail'in bu tür bir çalışmada ana hedeflerinden birinin İran ve İran'ın nükleer programı olduğu biliniyor.



Ofek 9'u önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı bir uydunun izleyeceği de belirtiliyor.



İsrail uzay ajansının eski başkanı Isaac Ben-Israel de yeni uydunun yaklaşık 300 kg ağırlığında, benzeri Amerikan uydularına göre daha küçük boyutta olduğunu belirterek, kameranın çalışmasının denetlenmesi için 2-3 günün gerekeceğini söyledi.



Yörüngede casus uydularının yanısıra çoklu sayıda iletişim uydusu bulunan İsrail'in, ayrıca Ortadoğu'da nükleer silahlara sahip tek ülke olduğuna inanılıyor.