İsrail yönetimi ateşkes önerisini reddetti

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Filistinli yetkililer ve Katar Dışişleri Bakanı Halid Bin Muhammd El-Atiyye ile telefonla görüşen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, daha önce duyurulan Fransa ziyaretini erteleyip Katar’ın başkenti Doha’ya gitmişti.

Al Jazeera'nin haberine göre, Gazze’de günlerdir süren İsrail saldırılarını sona erdirmek için diplomasi trafiğini hızlandıran Davutoğlu, Doha’da ateşkes için şartları kabul edilene kadar İsrail’in tek taraflı ateşkesini kabul etmeyeceğini söyleyen Hamas’ın lideri Halid Meşal ile görüşecek.

Doha'ya varmasının ardından Davutoğlu, tweet atarak ABD Dışişleri Bakanı Kerry ile yaptıkları telefon görüşmelerini Filistinli yetkililere aktaracağını açıkladı. Davutoğlu twitter mesajlarında "Birkaç gündür daha da yoğunlaşan son 24 saatte ise kesintisiz süren Gazze'de ateşkes müzakereleri için Katar’dayım. Gazze'de akan kanın durması için bizimle birlikte büyük gayret sarfeden Katarlı dostlarımızla detaylı görüşmeler gerçekleştireceğim. Kahire’de, ateşkes için yoğun çaba sergileyen ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile gece boyu süren temaslarımızda gelinen aşamayı burada Filistinli taraflarla ele alacağız. Amacımız Filistinli kardeşlerimize karşı işlenen acımasız saldırıların bir an önce durmasını temin etmek" dedi.