-İSRAİL YOM KİPPUR'A GİRDİ, ÜLKE SUSTU TEL AVİV (A.A) - 17.09.2010 - Nursel Gürdilek - Yahudi dininin en kutsal ve en önemli günlerinden biri kabul edilen Yom Kippur (Kefaret Günü) bu akşam güneş batımıyla birlikte uygulamaya girdi. Kippur Günü yarın akşam güneşin batımıyla birlikte sona erecek. Bu süre içinde tüm İsrail'de hayat yaklaşık bir gün süreyle susacak. Kippur Günü de bir çok dini gün ve bayramında olduğu gibi, Yahudiler'in Mısır'da Firavun'un esaretinden kurtulması sürecine dayanıyor. Musa Peygamber'in Tanrı ile buluşmak üzere Sina Dağı'na çıkması, bu sırada Tanrı'nın yolundan çıkan İsrailoğulları'nın bir süre sonra pişmanlık getirip oruç tutmaları, Tanrı'nın da bu pişmanlığı ve tövbeyi kabul etmesinden sonra, tüm İsrail halkı için bir "tövbe ve af günü" olarak belirlenen Kippur Günü'nde, İsrail halkının dindarlarının yanı sıra, araştırmalara göre laiklerinin de pek çoğu, bugünden başlayarak iki günbatımı arasında, yaklaşık 25 saat süreyle oruç tutuyor. "Şabatlar'ın Şabatı" olarak anılan Kippur Günü'nde uygulanan dini inançlar doğrultusunda, yemek içmek yanı sıra yıkanmak, deri ayakkabılar giymek, makyaj yapmak ya da parfüm sürmek, eşler arasında cinsel temaslar yasak. İsrail'de Kippur Günü'nün başlamasıyla birlikte tüm hareket eden araçlar durdu. Tel Aviv'deki uluslararası Ben Gurion Havalimanı hava sahası, günün başlaması öncesinde bugün saat 13.00 itibarıyla kapandı. Havalimanında hava trafiği ancak yarın akşam, Kippur Günü'nün sona ermesiyle birlikte saat 22.30 sıralarında tekrar başlayacak. Özel sektöre ait tüm eğlence yerleri, restoranlar, kafeler, dükkanlar, satış köşeleri de kapılarını kapattı. İsrailli Yahudiler, kadın-erkek sinagoglarda dualara katıldı. Tel Aviv başta olmak üzere kentlerin, kasabaların ve tüm diğer yerleşimlerin ana cadde ve sokakları, başta çocuklar olmak üzere bisiklet ve kay-kay kullanan çocuklar ve gençlerle doldu. Bugün ve yarın iki gün batımı arasında tren, otobüs, dolmuş seferlerinin yanı sıra özel araçların trafiği de durdu. Sokaklarda tek tük polis araçları görülebiliyor. Müslümanların ve Hristiyanların ağırlıklı yaşadığı kent ve mahallelerde normal hayat devam ederken, Kudüs'ün doğu kesimlerinde yaşayan Filistinliler de gün boyunca araçlarıyla kendi mahallelerinin dışına çıkmamaya özen gösteriyorlar. İsrail'de yayın yapan tüm televizyon kuruluşları, radyolar yarın akşam Kippur Günü'nün sonuna kadar yayın yapmayacaklar. İnternet siteleri de ancak günün tamamlanmasından sonra haberlerini yenilemeye başlayacaklar. Öte yandan, İsrail Sağlık Bakanı Yardımcısı, koalisyondaki Şas partisi üyelerinden Yaakov Litzman, dinen çalışmanın yasak olduğu Şabat (Cumartesi) günleri ve dini tatillerde, Sağlık Bakanlığına online ödeme yapılmasını sağlayan internet sitelerinin bloke edileceğini duyurdu. İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, aynı partiden Eliyahu Yişai de bir süre önce bakanlığına online ödemelerin Şabat ve dini bayramlarda bloke edilmesi kararını almıştı. -BATI ŞERİA'YA TAM KAPATMA- İsrail ordusu, perşembe gece yarısından itibaren Batı Şeria'ya tam kapatma uygulamasına geçti. Tam kapatma uygulaması yarın akşam saatlerinde sona erecek, bu süre içerisinde Filistinliler'in Batı Şeria'dan çıkmalarına ancak insani durumlar gerekçesiyle ve Sivil Yönetim'in onayıyla izin verilebilecek. İsrail'in tüm resmi ve dini bayramlarında Batı Şeria'da kapatma uygulamasına gidilmesi rutin bir önlem olarak uygulanmasına rağmen, Batı Şeria'da durumun halihazırda İsrail ve Filistinliler arasında başlayan doğrudan barış görüşmeleri nedeniyle gergin olduğu gözleniyor. Hamas örgütü, görüşmelere şiddetle karşı çıkmıştı. Kippur Günü'nün başlaması öncesi, bugün sabah saatlerinde İsrail ordusu, Tulkarem'de bir Hamas liderini öldürmüştü. İsrail'in kapatma uygulamasının yanı sıra Batı Şeria'da da Filistin polisinin olay sonrasında güvenlik önlemlerini artırdığı kaydedildi. -AKKO'YA ÖZEL GÜVENLİK ÖNLEMİ- İsrail güvenlik güçleri, Kippur Günü nedeniyle güvenlik önlemlerini artırdı. Başta büyük sinagoglar olmak üzere kalabalıkların yoğun bulunduğu yerlerin çevresinde güvenlik artırılırken, iki yıl önce bir Arap vatandaşının Kippur Günü yasaklarını arabasıyla, yüksek sesli müzik çalarak ihlal ettiği gerekçesiyle şiddet olaylarının yaşandığı, Arap-Yahudi karma kentlerden Akko için de özel güvenlik önlemlerine başvuruldu. Akko'ya 300 dolayında polis konuşlandırıldı. Kentin bazı ana giriş kapıları da polisler tarafından tutulurken, kente girmek isteyen Arap sürücülere, yerlerine varıncaya dek polis araçlarının eskortluk edeceği bildirildi.