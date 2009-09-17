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Dünya

'İsrail yıl sonuna kadar İran'a saldıracak'

İsrail'in eski Savunma Bakan Yardımcısı Efraim Sneh, İsrail'in yıl sonuna kadar İran'a saldıracağını iddia etti.

17 Eylül 2009 03:00

İsrail'in eski Savunma Bakan Yardımcısı Efraim Sneh, Batı ülkelerinin yaptırımlarla İran'ı durdurmaları halinde ülkesinin bu yıl sonuna kadar İran'a saldıracağını iddia etti.

İngiliz Daily Telegraph gazetesinde yayımlanan haberde Sneh, İran'ın nükleer silah sahibi olmasının 'kabul edilemeyeceğini' ve 'hiçbir İsrail hükümetinin kaderini Tahran'ın nükleer çalışmalarını masada çözme uğraşı veren Barack Obama yönetiminin eline bırakamayacağını' belirtti.     

Savunma bakanlığındaki görevi 2007 yılında sona eren Sneh, 'Yahudi halkının mevcudiyetinden sorumlu olan tek varlık İsrail hükümetidir' diye konuştu. Sneh, İran'ın İsrail'e düşmanlığını açıkça beyan ettiğini, bu ülkenin nükleer silah kapasitesi olduğuna inandıklarını ve bu silahların zamanı geldiğinde İsrail'e karşı kullanılacağını söyledi.

'İsrail, üç Pakistan'la yaşamak zorunda kalabilir'

Harekete geçmek için iki ay süreleri kaldığını kaydeden Sneh, İran'ın nükleer silah sahibi olmasının bölgede silahlanma yarışına da neden olacağını, Suudi Arabistan ve Mısır'ın kolayca İran'ı takip edeceğini ve İsrail'in bölgede 'üç Pakistan' ile yaşamak zorunda kalacağını ifade etti.

Sneh, İran'a saldırarak bir maceraya girmek istemediklerini, ancak risk alarak geri dönülemez bir yola da giremeyeceklerini kaydetti.

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