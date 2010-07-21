İsrail yeni raporunu BM'ye sundu

T24- İsrail, 2008-2009 yıllarında Gazze Şeridi'ndeki savaşla ilgili yeni raporunu BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a sundu.



BM yetkilileri, İsrail Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan ve önceki gün BM Genel Kurulu kararı uyarınca Genel Sekreter Ban'ın ofisine gönderilen 37 sayfalık raporda, İsrail ordusunun, gelecekteki savaşlarda sivil kayıpları önlemek için adımlar attığının ve beyaz fosfor bombasının kullanımını yasaklayacağının yazıldığını söyledi.



Raporda, "IDF (İsrail Savunma Güçleri), komutlarında ve gelecekte sivil mülkiyete zararı ve sivil kayıpları en aza indirmek için tasarlanan muharebe doktrininde operasyonel değişiklikleri hayata geçirdi" ifadesi kullanıldı.



Sivilleri korumanın, bir IDF kumandanının görevinin entegral bir parçası olduğuna daha fazla vurgu yapıldığı belirtilen raporda, alınan önlemler çerçevesinde örneğin, her bir muharebe birliğine insani işlerden sorumlu bir subayın dahil edileceği kaydedildi.



FOSFOR BOMBASINI YASAKLAYACAK





İsrail raporda ayrıca, ağır derecede yanıklara neden olan beyaz fosfor bombalarının kullanımıyla ilgili yasaklar uygulamayı planladığını da açıkladı.



BM ise İsrail'in raporuyla ilgili olarak henüz açıklama yapmadı.

İsrail'in 2008 yılı aralık ayıyla 2009 yılı ocak ayında Hamas'ın yönetimindeki Gazze Şeridi'ne

düzenlediği operasyonda, aralarında yüzlerce sivil bulunan yaklaşık 1400 Filistinli ve 13 İsrailli ölmüştü.



Güney Afrikalı hukukçu Richard Goldstone'un liderliğindeki ekip tarafından yayımlanan BM raporunda, Gazze Şeridi'ndeki savaş sırasında hem İsrail ordusu hem de Hamas'ın savaş suçu işlediği belirtilirken, daha çok İsrail'in eylemlerine odaklanılmıştı.



İsrail, Goldstone ile işbirliği yapmayı reddederek, onun raporunun, çarpık ve önyargılı olduğunu savunmuş ve savaş suçu işlediği iddialarını reddetmişti.



Hamas da savaş suçu iddialarını reddederken, İsrailli sivillerin ölümünden üzüntü duyduğunu açıklamıştı.



BM Genel Kurulu, 2009 yılı kasım ayında İsrailliler ve Filistinlilerden savaş suçu iddialarını güvenilir biçimde araştırmalarını talep eden bir karar almıştı.



Filistin Yönetimi'nin BM heyetinin de Ban'ın bürosuna ilerleme raporunu sunduğu biliniyor.