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İSRAİL, YENİ HÜKÜMETİN FİLOYU ENGELLEYECEĞİNİ UMUYOR KUDÜS (A.A)

13 Haziran 2011 13:09

-İSRAİL, YENİ HÜKÜMETİN FİLOYU ENGELLEYECEĞİNİ UMUYOR KUDÜS (A.A) - 13.06.2011 - İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferinden sonra yeni Türk hükümetinin, Gazze'ye yeni filo gönderilmesini engelleyeceğini umduklarını söyledi. Ayalon, İsrail devlet radyosuna yaptığı açıklamada, ''Türk hükümetinin provokatör bir filoyu cesaretlendirmemesini istediğimiz açıktır. Sorumlu bir hükümetin uluslararası hukuka aykırı davranmayacağını ve vatandaşlarının tehlikeli bölgelere gitmesini engelleyeceğini umuyoruz'' ifadesini kullandı. Ayalon, şunları kaydetti: ''Bu seçim yeni bir sayfa açmak için bir fırsattır. Bu bize bağlı değil, Türklere bağlıdır. Onlardan daha sorumlu, dengeli ve ağırbaşlı bir siyaset umuyoruz. Çözümler bizde değil, Ankara'da. Türkiye'yi düşman bir ülke gibi görmüyoruz. Türklerin, İsrail ile ilişkilerde bir ya da iki yıl önce esasen kendileri tarafından oluşan kötüleşmeden sonra önemli bir adım atmayı kabul etmelerini umuyoruz.''

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