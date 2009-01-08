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Dünya

'İsrail yasak top mermisi kullandı'

İngiliz The Times gazetesi, İsrail'in Gazze'de yasaklı beyaz fosfor mermileri kullandığını fotoğraflarla ispatladı

08 Ocak 2009 02:00

İngiliz The Times gazetesi, İsrail ordusunun Gazze'de sürdürdüğü harekatta, uluslararası anlaşmalarla yasaklanan beyaz fosfor mermileri kullandığını fotoğraflarla ispatladı.

Geçtiğimiz hafta uluslararası haber ajanslarınca geçilen operasyon fotoğraflarında, İsrail topçusunca atılan ve havada ahtapot kolları gibi iz bırakan mermiler görülüyordu, ancak ordu yetkilileri, bunların iddia edildiği gibi beyaz fosfor mermisi olmadığını, sadece askerleri düşman ateşinden korumaya yönelik duman mermileri olduğunu öne sürmüştü. 

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Olayı araştırmayı sürdüren The Times muhabirleri, 4 Ocak'ta Gazze sınırında konuşlanan bir İsrail topçu bataryasında çekilen fotoğraflarda görülen mavi top mermilerinin, Amerikan yapımı beyaz fosfor mermileri olduğunu duyurdu.

Fotoğraflarda mermilerin seri numaralarının da açıkça görüldüğünü vurgulayan gazete yetkilileri, Gazze hastanelerine getirilen ağır yanıklı yaralıların da bu mermilerin yarattığı ateşle yaralandığını öne sürdü. 

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İsrail dışında ABD ve İngiliz ordularında bulunan beyaz fosfor mermileri, kara ve hava birliklerini korumaya yönelik üretildiği için tam olarak yasaklı silahlar kapsamına girmiyor.

Ancak mermilerin yarattığı ortalama 10 dakika süren yangınların, patladığı bölgede bulunan insanların ağır yaralanmasına neden olduğunu belirten uzmanlar, silahın Gazze gibi sivil nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kullanımının kesinlikle yasak olduğunu vurguluyor.

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